Разрешен проезд через "Верхний Ларс" легковых машин и автобусов

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Ограничения на проезд легковых автомобилей и автобусов через пункт пропуска "Верхний Ларс" на российско-грузинской границе снято, но оставлен в силе запрет на проезд фур.

Как писал "Кавказский узел", 9 апреля в связи с ухудшением погодных условий движение через пункт пропуска КПП "Верхний Ларс" было запрещено для всех видов транспорта. Очередь грузовиков на выезд из России в Грузию составила к утру 10 апреля 2525 машин.

Военно-Грузинская дорога – единственная автотрасса, по которой можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил ехать по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии и возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учётом рекомендаций пограничной полиции Грузии с 15:30 сегодняшнего дня разрешено движение через КПП "Верхний Ларс" легковых автотранспортных средств и автобусов, сообщило МЧС Северной Осетии в своем телеграм-канале.

Ограничения на проезд большегрузного автотранспорта на участке Владикавказ – Ларс в обоих направлениях остаются в силе до особого распоряжения, указано в сообщении МЧС.

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