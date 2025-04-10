Дело руководителя Kanal-11 возвращено в суд первой инстанции

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Апелляционный суд Баку по ходатайству защиты вернул первой инстанции дело руководителя Kanal-11 Теймура Керимова в связи с искажениями в протоколах судебных заседаний. Разбирательство по апелляционной жалобе отложено на неопределенный срок.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря 2024 года суд в Баку приговорил Теймура Керимова к восьми годам лишения свободы по делу о вымогательстве вопреки показаниям потерпевших и доводам защиты о невиновности журналиста. Другой фигурант дела Тотиева была приговорена к двум годам лишения свободы условно. Протоколы судебных заседаний были сфальсифицированы, заявил Керимов и потребовал устранить фальсификации и отменить приговор.

Директор YouTube-проекта Kanal-11 Теймур Керимов был арестован 12 декабря 2023 года по обвинению в неоднократном вымогательстве путем угроз с целью завладения имуществом в значительном размере. Затем Керимову было предъявлено также обвинение в вымогательство группой лиц по предварительному сговору. Керимов отверг все обвинения и связал уголовное преследование со своей журналистской деятельностью.

В Бакинском апелляционном суде 10 апреля началось разбирательство по делу Теймура Керимова, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Немат Керимли.

Протоколы судебных заседаний изобилуют искажениями и фальсификациями

Защита ходатайствовала о том, чтобы вернуть дело в суд первой инстанции «в связи с многочисленными искажениями и фальсификациями в протоколах судебных заседаний», рассказал адвокат.

«Протоколы судебных заседаний не отражают высказываний и действий участников процесса. Они изобилуют искажениями и фальсификациями. Так, в то время как потерпевшая директор Центра развития детей Лейла Алмасзаде сказала в суде, что не давала денег Теймуру Керимову, в протоколе написано, что она заплатила журналисту за удаление видео об этом учреждении. Также утверждается, что Алмасзаде сказала, что не давала разрешения на съемки во дворе детского центра. Однако она этого не говорила, да и по закону журналист не должен был спрашивать разрешения. Такое разрешение необходимо только при съемках стратегических объектов. Алмасзаде в суде вообще заявила, что не имеет претензий к журналисту», - рассказал адвокат.

На самом деле, продолжил Керимли, Алмасзаде заявила, что выплатила деньги родительнице ребенка, которая требовала компенсаций за то, что ее сын по недосмотру воспитателей учреждения сильно простудился, а Керимов лишь показал сюжет о жалобе родительницы.

Кроме того, по его словам, в протоколе ложно было указано о просмотре cd-диска с видеодоказательством против Керимова, в то время как этого не было. Наряду с этим, продолжил адвокат, в приговоре суда не были указаны доказательства, представленные защитой.

Апелляционный суд удовлетворил ходатайство и вернул дело в Бакинский суд по тяжким преступлениям для исправления протоколов на основе аудио- и видеозаписей судебных заседаний. В связи с этим судебное разбирательство в апелляционной инстанции отложено на неопределенное время.

Сотрудник суда подтвердил корреспонденту «Кавказского узла» информацию о возвращении дела Теймура Керимова в Бакинский суд по тяжким преступлениям для исправления протоколов. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

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