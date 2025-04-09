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14:19, 9 апреля 2025

Потушен природный пожар в Левашинском районе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Специалисты ликвидировали ландшафтный пожар в Левашинском районе Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля МЧС сообщило, что очаг лесного пожара в Левашинском районе локализован, остаются два очага возгорания. 8 апреля ведомство отчиталось об участии в тушении огня 370 человек и беспилотников. Площадь пожара в тот день составляла около 500 квадратных метров.

Ландшафтный пожар в Левашинском районе потушен, сообщила сегодня в своем телеграм-канале дирекция единого госзаказчика-застройщика Дагестана, на публикацию которой обратило внимание ТАСС. "В Левашинском районе пожар ликвидирован", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, 3 апреля МЧС заявило, что пожар у села Инкучимахи Левашинского района локализован на площади 200 квадратных метров. По данным властей, причиной возгорания стал поджог сухой травы животноводами. 4 апреля ведомство сообщило, что огонь потушен, но спустя день  огонь вспыхнул вновь. Местные жители объявили сбор добровольцев.

Пожар в лесу около села Инкучимахи начался в конце марта, местные жители пожаловались на бездействие властей. По их словам, пожар тушили сами сельчане, а представитель экстренных служб лишь просил у них фото и видео для отчета.

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Автор: "Кавказский узел"

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