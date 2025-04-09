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12:43, 9 апреля 2025

Саперы обезвредили упавший в Аксае беспилотник

Саперы обезвредили БПЛА в Аксае. Скриншот публикации в телеграм-канале врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря https://t.me/Yuri_Slusar/2000

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Взрывотехники обезвредили фрагменты БПЛА, застрявшего в бельевых веревках одного из многоквартирных домов в Аксае Ростовской области. Также фрагменты взрывного устройства обнаружены в кровле частного дома в Неклиновском районе.

Как писал "Кавказский узел", ПВО ночью сбили беспилотники в четырех городах и пяти районах Ростовской области, повреждены два дома в Зернограде и Донецке. В Аксае беспилотник застрял в бельевых веревках одного из многоквартирных домов. Из-за угрозы взрыва жильцов эвакуировали.

"В Аксае саперы обезвредили упавший БПЛА. Обошлось без разрушений. После работы следственных органов жильцам разрешат вернуться в квартиры. Сейчас они пока ещё находятся в ПВР и у родных", - сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

По его словам, ученики школы, расположенной рядом с местом падения дрона, временно переведены на дистанционное обучение. "Как только ситуация нормализуется, дети вернутся к очному обучению", - отметил глава региона.

Также, по данным Слюсаря, оперативные службы выехали в село Бессергеновка Неклиновского района, "где в результате отражения воздушной атаки обнаружены фрагменты взрывного устройства в кровле частного дома по улице Спортивной".

Напомним, что в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов минувшей ночью сбиты 112 беспилотных летательных аппаратов аппаратного типа. Всего над 11 российскими регионами и морской акваторией перехвачено 158 дронов.

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Автор: "Кавказский узел"

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