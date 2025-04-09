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05:59, 9 апреля 2025

Счета Нурмагомедова заблокированы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Федеральная налоговая служба заблокировала счета бывшего чемпиона UFC из Дагестана Хабиба Нурмагомедова из-за того, что он не предоставил декларацию о доходах за прошлый год.

Как писал "Кавказский узел", в 2024 году у бывшего чемпиона UFC из Дагестана Хабиба Нурмагомедова образовался крупный долг по налогам. 24 июля источники сообщили, что судебные приставы начали изымать имущество Нурмагомедова. 16 августа его представитель заявил, что Нурмагомедов погасил долги по налогам. После этого в отношении него было прекращено исполнительное производство.

Федеральная налоговая служба вновь заблокировала счета Хабиба Нурмагомедова, блокировка связана с тем, что он вовремя не предоставил декларацию о доходах за 2024 год, пишет 8 апреля "Газета.ру".

Счета Нурмагомедова заблокированы с формулировкой "из-за непредоставления налогоплательщиком-организацией налоговой декларации в налоговый орган в течение двадцати дней по истечении установленного срока ее предоставления", уточняет РИА "Новости".

В связи с неуплатой налогов в 2024 году ФНС заблокировала счета двух принадлежащих Нурмагомедову организаций - "Музея футбольного мяча" и "Фонда развития образования, спорта и социальных инициатив". Ранее налоговая заблокировала счета Eagle FC, благотворительного фонда имени Нурмагомедова и туристической компании "Хикмет тревел".

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Автор: "Кавказский узел"

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