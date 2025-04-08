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19:58, 8 апреля 2025

Участники свадебного кортежа задержаны после стрельбы в Карачаево-Черкесии

Стрельба в ауле Зеюко. Кадр видео в Telegram-канале chp_kchr https://t.me/chp_kchr/22525

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Полиция Карачаево-Черкесии рапортовала о задержании участников свадьбы в ауле Зеюко, которые открыли стрельбу во время движения кортежа. 

В республиках Северного Кавказа сохранилась традиция стрелять на свадьбе, хотя это расценивается как правонарушение. Обряд стрельбы на кавказской свадьбе считался "оберегом от сглаза", однако древняя традиция давно превратилась в элемент веселья и куража, констатировали в 2018 году опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. "Многие кавказцы уже забыли истинный смысл стрельбы и стреляют, потому что весело", – сказал, в частности, Ахмет Ярлыкапов.

Нарушители правил дорожного движения были задержаны и "дали признательные показания", сообщили правоохранители. 

По информации МВД, об инциденте правоохранители узнали из публикации в социальных сетях видео о свадьбе в ауле Зеюко в Хабезском районе республики. Две видеозаписи были опубликованы в Telegram-канале chp_kchr. 

На записях видно, как несколько автомобилей двигаются по узкой сельской дороге между частными домами. Водители сигналят и пытаются обгонять друг друга, намеренно провоцируя легкие столкновения машин и пытаясь оторвать бампер у автомобиля "конкурента". За "гонкой" наблюдают люди во дворе одного из домов, один человек стоит на крыше с флагом. В какой-то момент водитель белой "Тойтоты" выставляет из окна машины руку с пистолетом и производит серию выстрелов в воздух. 

Управление МВД по Карачаево-Черкесии сегодня отчиталось, что "все нарушители доставлены в отдел полиции", не уточнив, сколько человек задержали. "Помимо стрельбы зафиксированы грубые нарушения правил дорожного движения, выразившиеся в опасной езде со стороны водителей нескольких автомобилей, также участвовавших в кортеже", - говорится в публикации официального Telegram-канала ведомства. 

Орудие, из которого велась стрельба, изъято и направлено на экспертизу, по ее результатам правоохранители намерены квалифицировать действия стрелка. Водители, нарушившие правила дорожного движения, привлечены к административной ответственности.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в феврале 2024 года полиция отчиталась о задержании 10 участников свадебного кортежа за стрельбу в центре Черкесска. Суд впоследствии признал задержанных виновными в неповиновении полицейским и арестовал их на сроки от пяти до 13 суток. В январе того же года семилетняя девочка получила ранение в результате стрельбы на свадьбе в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии, задержанный после инцидента житель Ростова-на-Дону признал вину.

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Автор: "Кавказский узел"

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