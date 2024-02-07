Участники свадебного кортежа арестованы в Карачаево-Черкесии

07 февраля 2024, 19:18

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Суд в Черкесске признал задержанных за стрельбу участников свадебного кортежа виновными в неповиновении полицейским и арестовал их на сроки от пяти до 13 суток.

"Кавказский узел" сообщал, что полиция отчиталась о задержании 10 участников свадебного кортежа за стрельбу в центре города. По данным Telegram-каналов, среди задержанных был сын одного из руководителей азербайджанской диаспоры Карачаево-Черкесии.

Участники свадебного кортежа, устроившие стрельбу в черте города, арестованы, сообщило сегодня управление МВД по Карачаево-Черкесии. "Суд Черкесска принял решение в отношении десяти участников свадебного кортежа, которые оказали неповиновение полицейским при их доставлении в отдел полиции. Нарушителям назначено наказание в соответствии с частью 1 статьи 9.3 Кодекса России об административных правонарушениях от пяти до 13 суток административного ареста", - говорится в сообщении.

Ведомство добавило, что изъятое у задержанных оружие "к категории боевого не относится" - это охолощенное и травматическое оружие.

Следком России сообщил 6 февраля, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил провести проверку на основании публикаций в соцсетях о том, что "уроженцы Азербайджана, совершив грубое нарушение общественного порядка на улицах Черкесска, открыли стрельбу в воздух из автоматов, чем напугали местных жителей".

Хотя стрельба и расценивается как правонарушение, но в республиках Северного Кавказа сохранилась традиция стрелять на свадьбе. Так, в январе семилетняя девочка получила ранение в результате стрельбы на свадьбе в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии. Задержанный после инцидента житель Ростова-на-Дону признал вину, сообщили в полиции.

Обряд стрельбы на кавказской свадьбе считался "оберегом от сглаза", однако древняя традиция давно превратилась в элемент веселья и куража, констатировали в 2018 году опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. "Многие кавказцы уже забыли истинный смысл стрельбы и стреляют, потому что весело", – сказал, в частности, Ахмет Ярлыкапов.

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