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14:19, 8 апреля 2025

Задержанные участники протестов в Тбилиси пожаловались на действия силовиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Двое из троих молодых людей  заявили о применении чрезмерной силы и оскорблениях при задержании на акции протеста у парламента Грузии, у одного из задержанных есть следы от удара на лице. МВД объяснило задержание тем, что активисты в ответ на требование полиции отказались освободить дорогу.

Как писал "Кавказский узел", участники проевропейских протестов с 28 ноября 2024 года ежедневно перекрывают проспект Руставели около парламента Грузии, требуя новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. По уголовным статьям в связи с протестами были обвинены 64 человека.

По подсчетам "Кавказского узла", основанным на информации в грузинских СМИ, протестные акции на проспекте Руставели проходят каждый день. Согласно данным "Кавказского узла", основанным на публикациях СМИ, проспект Руставели также перекрывался ежедневно со дня начала протестных акций в Грузии против итогов парламентских выборов. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Полиция применила силу для задержания трех молодых людей вечером 7 апреля  на проспекте Руставели.  Известны имена задержанных: Вато Самхарадзе, Тазо Квеселава и Рези Думбадзе. По словам адвокатов, они  находятся в СИЗО и что им вероятно будет предъявлены обвинения по административным статьям, сообщило агентство "Новости Грузия".

"У Вато Самхарадзе наблюдаются покраснения на лице и разбитая губа. Также повреждена одежда. Повреждения он получил от полиции во время задержания. Рези Думбадзе угрожал и оскорблял тот же полицейский, который ранее его задерживал и применял насилие в отношении него и других задержанных. На этот раз в отношении Рези физического насилия не было. Тазо Квеселава в порядке, видимых повреждений у него нет", - написал сегодня адвокат Гиорги Табатадзе на своей странице в соцсети Facebook*.

Аппарат Народного защитника сообщил, что двое из задержанных заявили о применении чрезмерной силы и жестоком обращении со стороны полиции. 

Представители аппарата посетили трех человек, которые были задержаны во время акции протеста, прошедшей в Тбилиси 7 апреля. По словам омбудсмена, двое из них сообщили о  применении чрезмерной силы, словесных оскорблениях и жестоком обращении со стороны полиции. Офис государственного защитника обратился в Специальную следственную службу с просьбой о дальнейших правовых действиях. Управление также примет соответствующие правовые меры в отношении других нарушений, проинформировало агентство "Грузия Online".

МВД распространило заявление о том, что кровь на асфальте на проспекте Руставели, которую заметили активисты вечером 7 апреля, не связана с задержаниями протестующих. 

По данным МВД, у парламента бездомная собака укусила мужчину, из-за чего у него возникло кровотечение. 

"На проспекте Руставели мужчину за ногу укусила бродячая собака, в результате чего у него развилось сильное кровотечение. Бригада скорой помощи доставила его в медицинское учреждение, состояние его здоровья стабильное», - процитировало "Интерпрессньюс" заявление ведомства.

В МВД также сообщили, что на проспекте было недостаточно людей для того, чтобы его перекрывать. По словам заместителя директора Департамента патрульной полиции Серго Бзишвили, полицейские призвали протестующих освободить дорогу, они не подчинились и «получили ответ», сообщила Publika

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Автор: "Кавказский узел"

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