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09:44, 8 апреля 2025

Боец из Волгоградской области убит в зоне боевых действий

Военный на СВО. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дмитрий Чикин убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1163 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 6 апреля власти признали убитыми  в военной операции на Украине как минимум 1162 бойцов из Волгоградской области.

Завтра, 9 апреля, в Новоаннинском состоятся похороны 43-летнего Дмитрия Чикина, который был убит в марте в зоне спецоперации.

Мужчина окончил Новоаннинский сельскохозяйственный колледж, получил специальность зоотехника. После заключения контракта с Минобороны был командиром разведывательного взвода, пишет муниципальная газета Новоаннинского района "Авангард".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1163 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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