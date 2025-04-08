Боец из Волгоградской области убит в зоне боевых действий

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Дмитрий Чикин убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1163 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 6 апреля власти признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 1162 бойцов из Волгоградской области.

Завтра, 9 апреля, в Новоаннинском состоятся похороны 43-летнего Дмитрия Чикина, который был убит в марте в зоне спецоперации.

Мужчина окончил Новоаннинский сельскохозяйственный колледж, получил специальность зоотехника. После заключения контракта с Минобороны был командиром разведывательного взвода, пишет муниципальная газета Новоаннинского района "Авангард".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1163 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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