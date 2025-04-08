"Грузинская мечта" предложила поправки в закон "О грантах"

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В Грузии внесены поправки в закон "О грантах", согласно которым для их получения потребуется специальное разрешение. Предусмотрен штраф в случае нарушения при получении гранта в его двойном размере.

Как писал "Кавказский узел",1 апреля депутаты парламента Грузии приняли "Акт о регистрации иностранных агентов", который вводит понятие физлиц-иноагентов, также они приняли поправки в закон "О вещании", которые запрещают телекомпаниям получать иностранное финансирование.

14 мая 2024 года парламент Грузии на фоне массовых и продолжительных акций протеста принял законопроект "О прозрачности иностранного влияния". 4 марта парламент принял в первом чтении также проект закона о регистрации иностранных агентов, который вводит понятие физического лица - иноагента. Проект закона "О регистрации иностранных агентов" и поправки в закон "О вещании" лишат неправительственные организации и медиа возможности продолжать работу даже под другими организационными формами, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла поправки в закон "О грантах", в соответствии с которыми иностранные гранты можно будет получать только с разрешения правительства или уполномоченного лица, назначенного правительством. Получение гранта без согласия запрещено и повлечет за собой ответственность, пишет 7 апреля JAMnews.

В соответствии с внесенным на рассмотрение законопроектом, Антикоррупционное бюро будет контролировать выдачу и получение грантов. Решение будет приниматься в течение 10 дней после подачи заявки. В случае получения запрещенного гранта на получателя будет наложен штраф в размере, вдвое превышающем размер полученного гранта, пишет "Грузия-онлайн"

Предусмотрены, однако, и исключения. В частности, нововведения не будут распространяться на гранты, выдаваемые международными спортивными ассоциациями, федерациями и комитетами, на индивидуальные стипендии, выдаваемые для получения среднего и высшего образования, а также на научную работу за пределами Грузии, и на гранты, получаемые международными организациями, действующими в стране.

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