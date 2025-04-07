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23:52, 7 апреля 2025

Аналитики поспорили о мотивах удалять жену и дочерей Кадырова из реестра юрлиц

Рамзан Кадыров с женой и старшей дочерью. Скриншот публикации на странице youm7 в Instagram https://www.instagram.com/youm7/p/ClAwgE-N1VY/?img_index=2

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сведения реестра юрлиц по закону публичны, удаление из него имен родственниц Рамзана Кадырова может быть связано с желанием уберечь компании от санкций и затруднить расследование их деятельности. 

"Кавказский узел" писал, что из Единого государственного реестра юридических лиц удалены сведения о том, с какими компаниями связаны дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат и Табарик, а также его жена Медни. 

Медни Кадырова числилась основным владельцем (доля в 99%) компании "Трейд Сити", также с марта этого года она стала единоличным владельцем "Клиники Аймед", которая до этого принадлежала ее матери Залпе Айдамировой. Дочь Рамзана Кадырова Айшат стала в марте этого года единоличным владельцем компании "Чеченские минеральные воды". 

Вероятные мотивы удаления информации о жене и дочерях Рамзана Кадырова из  Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) “Кавказскому узлу” прокомментировали адвокат Тимофей Широков, политолог Исследовательского Центра Адама Смита Сергей Бойко и социолог Дмитрий Милин. 

По мнению Широкова, очевидных оснований скрывать сведения о родственницах Рамзана Кадырова из реестра нет, поскольку эти сведения - “по определению открытая информация”. "Это публичная информация, я вообще не вижу никаких оснований ее скрывать или удалять.. Единственное, что, наверное, можно что-то секретить,  если есть какие-нибудь предприятия, связанные с какой-то, критически важной  для государства деятельностью. Опять-таки, для этого есть определенные механизмы засекречивания", - сказал он “Кавказскому узлу”.

Он полагает, что даже при секретном характере деятельности предприятия нет основания засекречивать данные об учредителях. “И вряд ли дочери Кадырова руководят такого рода предприятиями”, - добавил Тимофей Широков

Предположительным мотивом такого шага, по его мнению адвоката, может быть желание уберечь какие-то компании от включения в санкционные списки. “Не могу сказать насколько автономны в этом деле региональные органы ФНС, но по идее, данные реестра открыты на федеральном уровне, - именно для того, чтобы люди знали, что сват или брат некого чиновника занимается бизнесом. Исключение кого-то из реестра вообще обессмысливает систему реестра юрлиц”, - считает Широков.

По информации Сергея Бойко, Кадырову даны некие поручения по дополнительным контактам с ближневосточными монархиями в рамках союзнических обязательств с Ираном и в рамках сделок между США и Россией, где явными посредниками выступают тоже ближневосточные государство выступают посредниками. Политолог отметил, что тенденция сокрытия данных о первых лицах и их близких получает все более широкое распространение. "Думаю эта тенденция будет развиваться дальше. Кадыров просто воспользовался новыми возможностями", - сказал он “Кавказскому узлу”.

Дмитрий Милин считает, что “власти начали широкое наступление на коррупцию” и исключение данных из ЕГРЮЛ может иметь целью затруднить работу следственным органам, если к доходам того или иного чиновника или бизнесу, связанному с его родственниками, возникнут вопросы у правоохранителей.

Почти вся система управления в Чечне завязана лично на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. По подсчетам, сделанным в 2018 году, около трети всех крупных чиновников в Чечне приходятся родственниками Кадырову, 23% - односельчане, еще 12% - друзья главы Чечни и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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