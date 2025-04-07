Четыре дрона сбиты за ночь над Краснодарским краем

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Минувшей ночью силы противовоздушной обороны над регионами России перехватили 19 беспилотных летательных аппаратов, в том числе четыре - в Краснодарском крае.

Как писал "Кавказский узел", прошлой ночью, с 5 на 6 апреля, силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском, Октябрьском сельском районах региона. В регионе было сбито восемь БПЛА.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - отчиталось утром Минобороны РФ.

По данным ведомства, 13 дронов были обезврежены над акваторией Азовского моря, четыре – над территорией Краснодарского края, по одному - над территориями Брянской области и Республики Крым, отмечается в телеграм-канале Минобороны.

19 марта после атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в станице Кавказской. 21 марта пожарным удалось ликвидировать горение в одном из резервуаров, а 24 марта пожар был локализован на площади 1250 квадратных метров. 25 марта губернатор Вениамин Кондратьев отчитался о полной ликвидации пожара, тушение которого заняло семь суток. Пользователи соцсетей в комментариях к отчету губернатора о ликвидации пожара задали вопросы об ущербе экологии и мерах для предотвращения успешных атак беспилотников.

Напомним, что в ночь на 24 марта силы противовоздушной обороны уничтожили 28 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 13 - над южными регионами.

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