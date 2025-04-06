RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:39, 6 апреля 2025

Суд в Тбилиси счел законным ограничение прав наблюдателей на выборах

На избирательном участке в Тбилиси. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Иск c требованием отменить постановление Центризбиркома Грузии, ограничивающее возможность наблюдения за ходом выборов, оставлен без удовлетворения. Принятые Центризбиркомом изменения резко снижают прозрачность избирательного процесса, уверены представители оппозиции и активисты.

Тбилисский городской суд не удовлетворил иск коалиции "Сильная Грузия" и "Международного общества за справедливые выборы и демократию" (ISFED) в отношении ЦИК Грузии. Указанное решение приняла судья Нино Чинчаладзе, сообщило сегодня "Интерпрессньюс". 

По утверждению представителя ЦИК Грузии Кахи Нареклишвили, принятием указанного нормативного акта комиссия не нарушила права ни наблюдателей от наблюдательных организаций, ни представителей избирательных субъектов.

"При принятии постановления ЦИК Грузии уточнила процедуры, прописанные органическим законом Грузии "Избирательный кодекс Грузии”, и отразила их суть в обжалуемом постановлении", - пояснил представитель Центризбиркома.

Как пояснил до начала процесса адвокат коалиции “Сильная Грузия” Торнике Арткмеладзе, это постановление полностью противоречит "Избирательному кодексу", говорится в сообщении агентства.

Решение, которое оспаривалось в суде, устанавливает, что все находящиеся на участках, в том числе и наблюдатели, больше не имеют права проверять документы избирателей, фотографировать ID, данные на экранах верификационных устройств, чеки или бюллетени.  

Теперь они просто решили проблему, запретив наблюдение

Эксперты считают, что такие ограничения резко снижают прозрачность избирательного процесса, сообщило JamNews.

По мнению юриста и представителя партии "За Грузию" Натии Мезвришвили, власти просто устранили возможность контроля.

"Напомню, что на выборах 26 октября представители "Грузинской мечты" и их активисты в комиссиях изо всех сил пытались скрыть расхождения между ID избирателей и данными из машин верификации. Теперь они просто решили проблему, запретив наблюдение", - приводятся ее слова в публикации от 4 апреля.

Глава "Международного общества за справедливые выборы и демократию" (ISFED) Нино Долидзе считает, что изменения будут способствовать "каруселям"» (голосование одного человека на нескольких участках, зачастую за других избирателей, - прим. "Кавказского узла").

"Своим постановлением ЦИК приняла поправки, ограничивающие возможность полноценного наблюдения за голосованием. Особую проблему представляет следующее: любому лицу, имеющему право присутствовать на избирательном участке, запрещено требовать у избирателя документ, удостоверяющий его личность. Благодаря этому изменению наблюдатели больше не смогут выявлять лиц, пытающихся голосовать за других", — привело слова Долидзе агентство "Новости Грузия".

Как писал "Кавказский узел", участники проевропейских протестов с 28 ноября 2024 года ежедневно перекрывают проспект Руставели около парламента Грузии, требуя новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. По уголовным статьям в связи с протестами были обвинены 64 человека.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
05:50, 7 апреля 2025
Кобахидзе назвал реальным восстановление территориальной целостности Грузии
03:52, 7 апреля 2025
Оппозиционный журналист задержан в Грузии
Участник голодовки шахтеров из Чиатуры. Фото Mtavari https://mtavari.tv/news/179322-mitropolit-danieltan-shekhvedris-shemdeg
14:35, 6 апреля 2025
Чиатурские шахтеры прекратили голодовку
Темур Катамадзе в суде. Скриншот фото "Батумелеби" от 01.04.25, https://batumelebi.netgazeti.ge/slideshow/567774/.
23:57, 5 апреля 2025
Темур Катамадзе попросил убежища во Франции
Участники протестов в Тбилиси. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла".
21:18, 5 апреля 2025
Проспект Руставели в Тбилиси перекрыт на 129-й день протестов
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
48
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Блогеры
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
48
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Фото
17:01, 9 марта 2025
BERG...man Tbilisi
61
"Участвовал в драках и грабежах, время было такое". Дурак, подлец или другое? 90-е и мы
Фото
11:57, 8 марта 2025
BERG...man Tbilisi
95
Быть или не быть иностранным послам на судах в Грузии, прерогатива власти
Аналитика
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Участники ликвидации последствий разлива мазута. Анапа, 6 апреля 2025 года. Фото из телеграм-канала оперштаба Кубани https://t.me/opershtab23/13125
06 апреля 2025, 15:30
Новые выбросы мазута произошли на пляжах Анапы

Участник голодовки шахтеров из Чиатуры. Фото Mtavari https://mtavari.tv/news/179322-mitropolit-danieltan-shekhvedris-shemdeg
06 апреля 2025, 14:35
Чиатурские шахтеры прекратили голодовку

Взрыв мины. Кадр видео https://video.azertag.az/ru/site/video/228150
06 апреля 2025, 11:59
Два человека пострадали при взрывах мин в Азербайджане

Участники акции протеста в Армении. 5 апреля 2025 года. Кадр видео News.am https://www.youtube.com/watch?v=UuXQUgWGIRk
05 апреля 2025, 11:42
Участники акции протеста перекрыли трассу в Армении

Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Жители Краснодара выступили в защиту бездомных животных
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Выходец из Дагестана пожаловался Путину на “Русскую общину” #shorts #Кавказ #Дагестан #обращение
Выходец из Дагестана пожаловался Путину на “Русскую общину” #shorts #Кавказ #Дагестан #обращение
Стендапер из Ейска задержан за шутку про инвалида #shorts #Останин #шутка #полиция
Стендапер из Ейска задержан за шутку про инвалида #shorts #Останин #шутка #полиция
Показать больше