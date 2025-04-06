Суд в Тбилиси счел законным ограничение прав наблюдателей на выборах

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Иск c требованием отменить постановление Центризбиркома Грузии, ограничивающее возможность наблюдения за ходом выборов, оставлен без удовлетворения. Принятые Центризбиркомом изменения резко снижают прозрачность избирательного процесса, уверены представители оппозиции и активисты.

Тбилисский городской суд не удовлетворил иск коалиции "Сильная Грузия" и "Международного общества за справедливые выборы и демократию" (ISFED) в отношении ЦИК Грузии. Указанное решение приняла судья Нино Чинчаладзе, сообщило сегодня "Интерпрессньюс".

По утверждению представителя ЦИК Грузии Кахи Нареклишвили, принятием указанного нормативного акта комиссия не нарушила права ни наблюдателей от наблюдательных организаций, ни представителей избирательных субъектов.

"При принятии постановления ЦИК Грузии уточнила процедуры, прописанные органическим законом Грузии "Избирательный кодекс Грузии”, и отразила их суть в обжалуемом постановлении", - пояснил представитель Центризбиркома.

Как пояснил до начала процесса адвокат коалиции “Сильная Грузия” Торнике Арткмеладзе, это постановление полностью противоречит "Избирательному кодексу", говорится в сообщении агентства.

Решение, которое оспаривалось в суде, устанавливает, что все находящиеся на участках, в том числе и наблюдатели, больше не имеют права проверять документы избирателей, фотографировать ID, данные на экранах верификационных устройств, чеки или бюллетени.

Теперь они просто решили проблему, запретив наблюдение

Эксперты считают, что такие ограничения резко снижают прозрачность избирательного процесса, сообщило JamNews.

По мнению юриста и представителя партии "За Грузию" Натии Мезвришвили, власти просто устранили возможность контроля.

"Напомню, что на выборах 26 октября представители "Грузинской мечты" и их активисты в комиссиях изо всех сил пытались скрыть расхождения между ID избирателей и данными из машин верификации. Теперь они просто решили проблему, запретив наблюдение", - приводятся ее слова в публикации от 4 апреля.

Глава "Международного общества за справедливые выборы и демократию" (ISFED) Нино Долидзе считает, что изменения будут способствовать "каруселям"» (голосование одного человека на нескольких участках, зачастую за других избирателей, - прим. "Кавказского узла").

"Своим постановлением ЦИК приняла поправки, ограничивающие возможность полноценного наблюдения за голосованием. Особую проблему представляет следующее: любому лицу, имеющему право присутствовать на избирательном участке, запрещено требовать у избирателя документ, удостоверяющий его личность. Благодаря этому изменению наблюдатели больше не смогут выявлять лиц, пытающихся голосовать за других", — привело слова Долидзе агентство "Новости Грузия".

Как писал "Кавказский узел", участники проевропейских протестов с 28 ноября 2024 года ежедневно перекрывают проспект Руставели около парламента Грузии, требуя новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. По уголовным статьям в связи с протестами были обвинены 64 человека.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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