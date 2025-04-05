Жители Пятигорска выступили против установки сотовой вышки

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Вышку сотовой связи в Пятигорске планируют установить вблизи жилого дома и школы, возмутились жители.

Видеообращение жителей Пятигорска против установки сотовой вышки опубликовано сегодня в Telegram-канале КМВ.ру. Жильцы дома по улице Нежнова, 55/1 сообщили, что в одном из гаражей, расположенном вблизи их дома, планируется через отверстие в крыше установить вышку сотовой связи.

"Это нецелевое использование гаража. Непосредственная близость этой вышки от нашего дома и детской игровой площадки, школы", - заявили они на видео. Авторы обращения также указали, что в их дворе расположена электрическая подстанция, охранная зона которой составляет 10 метров, и установка вышки нарушит границы охраной зоны. После этого все участники записи несколько раз прокричали: "Против! Против!". В записи видеообращения принимало участие не менее 10 детей.

"Кавказский узел" не публикует видеообращение и его скриншоты в связи с запретом распространять изображения несовершеннолетних без согласия их родителей либо иных законных представителей (усыновителей и опекунов).

Аналогичный вопрос по установке этой же вышки поступил на прямую линию с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, которая состоялась 19 марта. Владимиров поручил замерить уровень излучения вокруг сотовых вышек.

"Необходимо проработать вопрос замера вышек совместно с людьми, которые переживают. Ну и, соответственно, уже сделать резюме, есть возможность такой вышки быть в районе или нет", - привел слова Владимирова ТАСC.

Вместе с тем чиновник, к которому Владимиров обратился с вопросом, возможны ли такие замеры, сообщил, что лаборатория "не обладает подобными приборами". "Ищите", - сказал губернатор в эфире, запись которого опубликована в RuTube-канале ГТРК "Ставрополье".

При этом Владимиров усомнился во вреде вышки. "Очень сомневаюсь, что телефон мобильный, которым мы пользуемся, от него излучению будет меньше чем от сотовой вышки".

"Кавказский узел" писал, что около 100 жителей поселка Прогресс в Ставропольском крае в марте 2021 года провели сход с требованием перенести вышку сотовой связи, которая устанавливается в центре села. Они пригрозили вновь снести каркас вышки, если местные власти не удовлетворят их требования.

Напомним, протесты против установки сотовых вышек возникали в разных регионах юга России. Весной 2020 года распространение одной из конспирологических теорий привело к сожжению GSM-вышки в Северной Осетии. В конце мая 2020 года жители дагестанского селения Новый Чиркей на сходе также пригрозили сжечь вышку сотовой связи. По их мнению, вышка построена для распространения сигнала по стандартам связи 5G. Их обеспокоило, что излучение от оборудования окажется вредным для здоровья. Власти ряда регионов согласились с требованиями жителей демонтировать или перенести вышки, например, такое решение было принято в Новороссийске.

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