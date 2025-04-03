RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:53, 3 апреля 2025

Боец из Астраханской области убит в военной операции

Военный на СВО. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Максим Крамаров убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 465 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 1 апреля власти и силовики признали убитыми в специальной военной операции на Украине не менее 464 бойцов из Астраханской области.

24-летний Максим Крамаров убит в специальной военной операции. После школы он работал на заводе "Лотос". 3 апреля 2024 года он подписал контракт с вооруженными силами РФ. Убит 26 января 2025 года, похоронен 1 апреля, сообщила сегодня администрация Наримановского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 465 бойцов из Астраханской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS, а также используйте браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и X (бывший Twitter). Смотреть видео "Кавказского узла" можно и в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Александр Зяблов. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Икрянинского района от 04.04.25, https://t.me/ikradm/10300.
18:48, 4 апреля 2025
Боец из Астраханской области убит в военной операции
Анна Сафронова. Скриншот с сайта, где собрана информация об уголовных делах в отношении российских Свидетелей Иеговы*.
16:10, 4 апреля 2025
Адвокат сочла систематическим жесткое отношение к верующим в ставропольской колонии
Девушка у компьютера. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
12:05, 4 апреля 2025
Жительница Астрахани оштрафована за комментарии в интернете
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:57, 3 апреля 2025
Военный из Красноярского района убит на Украине
Военная операция. Фото: mil.ru
13:23, 2 апреля 2025
Признаны убитыми на Украине 6200 бойцов с юга России
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
15:17, 1 апреля 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
19:17, 29 января 2025
Ветер с Апшерона
7
Лежите в шезлонгах и не упадете с большой высоты
Фото
10:05, 23 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кому нужны извинения после стрельбы по автобусу? Зачем вообще слова преступников в таких случаях?
Фото
18:19, 5 сентября 2022
Чечня инсайд
41
Российская исламофобия на Кавказе. В Астраханском медуниверситете официально дискриминируют мусульманок
Все блоги
Справочник
Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для "Кавказского узла". Главное о преследовании участников протестов в Грузии

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Блогеры
Фото
19:17, 29 января 2025
Ветер с Апшерона
7
Лежите в шезлонгах и не упадете с большой высоты
Фото
09:09, 24 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
"Детская свадьба" в Астрахани и как быть с цыганами, которым закон не писан?
Фото
10:05, 23 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кому нужны извинения после стрельбы по автобусу? Зачем вообще слова преступников в таких случаях?
Фото
09:24, 26 ноября 2021
BERG...man Tbilisi
63
"Свирепые горцы" из Дагестана жестоко избили женщин в кафе. "Сытая свинья" и сюсюканье!
Фото
08:24, 22 августа 2020
BERG...man Tbilisi
48
Лукашенка, Навальный, "гражданин поэт", НЛО Пашаев и Добровинский из фильма "Воры в законе"?
Аналитика
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Магомед Магомедов (слева) и Зиявудин Магомедов в зале суда. Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=-dQLBkQDLOI
05 апреля 2025, 09:44
Кассационный суд принял жалобу на приговор братьям Магомедовым

Зарема Мусаева. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=1wkg7Pc6koI
04 апреля 2025, 21:57
Зарема Мусаева назвала спасением помощь лекарствами в заключении

Грозный. Фото: "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/news/society/157108/
04 апреля 2025, 17:07
Призывы прописываться в Грозном вызвали недоумение пользователей соцсети

Крушение танкеров в Керченском проливе. 15 декабря 2025 г. Фото: МЧС РФ
04 апреля 2025, 15:00
Ущерб от крушения танкеров в Керченском проливе оценен в 84,9 миллиарда

Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Махачкалинцы обратились к Путину: их обеспокоили работы по прокладке газа #shorts #Дагестан
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Выдворить туркменских студентов призвали пользователи соцсетей #shorts
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Спортсмен из Краснодара извинился за оскорбление силовиков #shorts #извинения #Краснодар
Выходец из Дагестана пожаловался Путину на “Русскую общину” #shorts #Кавказ #Дагестан #обращение
Выходец из Дагестана пожаловался Путину на “Русскую общину” #shorts #Кавказ #Дагестан #обращение
Стендапер из Ейска задержан за шутку про инвалида #shorts #Останин #шутка #полиция
Стендапер из Ейска задержан за шутку про инвалида #shorts #Останин #шутка #полиция
Полигон в Новороссийске горит четвертые сутки #shorts #пожар #полигон #Кубань #МЧС
Полигон в Новороссийске горит четвертые сутки #shorts #пожар #полигон #Кубань #МЧС
Показать больше