Карабахские беженцы добиваются реакции властей Армении на свои требования

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Власти Армении должны отреагировать на требования, озвученные карабахскими беженцами на митинге, и заняться решением социальных проблем, заявили активисты. Они анонсировали новую акцию протеста в день заседания правительства 3 апреля.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта на площади Свободы прошел массовый митинг карабахских беженцев. Они потребовали, в частности, решить их социальные проблемы и разработать эффективную жилищную программу. Локальные акции вынужденные переселенцы из Карабаха проводили также 30 и 31 марта - они призвали власти не ужесточать условия программы соцподдержки беженцев.

Для карабахских беженцев в Армении действует программа "40+10", по которой 40 тысяч драмов (около 103 долларов) выделяется каждому беженцу для аренды жилья и 10 тысяч (около 25,8 доллара) - для коммунальных выплат. С апреля 2025 года эта программа не будет распространяться на людей трудоспособного возраста, получить деньги по ней смогут лишь дети до 18 лет, люди с ограниченными возможностями и пенсионеры. Беженцы заявили, что после сворачивания соцпрограмм им не будет хватать денег даже на аренду жилья.

Совет по защите прав граждан Арцаха (Нагорного Карабаха), организовавший митинг 29 марта и акцию 31 марта, проводит локальные акции и обсуждения с гражданами социально-правовых проблем, которые были перечислены в петиции к властям Армении по итогам митинга. Обсуждения проводятся в палатке, установленной на площади Свободы в Ереване. Участвующие в них беженцы требуют от властей реакции на выдвинутые требования, передал корреспондент "Кавказского узла".

В качестве спикеров к обсуждениям привлечены общественные деятели, правозащитники, юристы и социологи. Новая акция беженцев запланирована на 3 апреля. "Локальные акции будут продолжаться в течение семи дней, после чего, если власти не удовлетворят наши требования, будет организован масштабный митинг беженцев", - сообщил представитель Совета.

По его словам, на акциях выдвигаются требования как к правительству Армении, так и к организациям и структурам, - армянским и международным, - которые призваны защитить права беженцев.

"Цель акций - повысить осведомленность об ожидаемом социальном кризисе вынужденных переселенцев из Арцаха и представить детали требований. В частности, жилищная программа должна быть адаптирована к потребностям бенефициаров, при этом необходимо продолжить программу поддержки арендной платы "40+10", - отметил представитель Совета.

Акция 3 апреля запланирована на 11.00, в это время будет проходить заседание правительства, отметил карабахский активист Арамаис Агабекян. Он призвал граждан Армении, не только беженцев, принять участие в акции.

"Мы должны собраться перед зданием правительства Армении, чтобы отстоять наши требования. Только общественным давленым мы сможем подтолкнуть правительство к справедливым решениям. Наши требования справедливы, и они должны быть выполнены: продолжение программы социальной помощи до предоставления жилья и предоставления гарантий защиты наших прав. Заседание правительства – возможность понять, куда нас хочет вести действующая в Армении власть", - сказал Агабекян корреспонденту "Кавказского узла".

Власти Армении не интересуются проблемами карабахцев, обратить внимание на любую социальную проблему может только активная политическая борьба, считает адвокат Роман Ерицян.

"Продолжение программ социальной поддержки важно, но бессмысленно требовать решения таких проблем от правительства, которое отказывается даже решать социальную проблему военнослужащих Арцаха. Нелогично просить 50-тысячную ежемесячную поддержку у правительства, которое буквально украло накопленные пенсии народа Арцаха, которое до сих пор не оказало реальной поддержки даже семьям сотен граждан, погибших в результате взрыва на складе горючего. Необходимо бороться против пыток силовиками задержанных, против необоснованных задержаний и возбуждения незаконных уголовных дел, других подобных явлений. Нынешняя власть Армении считает Арцах частью Азербайджана, игнорирует вопросы пленных и права граждан на возвращение в Арцах, поэтому необходимо бороться с такой властью", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Бывший омбудсмен Армении Лариса Алавердян в ходе обсуждения права карабахцев на возвращение заявила, что "в Арцахе произошел геноцид и армяне должны завалить Международный уголовный суд исками". "Вопрос возвращения необходимо рассматривать глубже, мы должны суметь вернуть Арцах армянам, а не арцахцев в Арцах. Необходимо вести ежедневную работу по поддержанию политического права на возвращение в Арцах с целью восстановления Республики Арцах и привлечения Азербайджана к ответственности", - сказала она.

Жилищная программа должна обеспечить "стабильное и достойное решение жизненных проблем" беженцев, указал бывший омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян. "Политической целью для нас является наше коллективное возвращение, но перед коллективным возвращением мы хотим, чтобы народ Арцаха не эмигрировал из Армении, а для этого у нас должны быть соответствующие достойные условия", - сказал он.

Правозащитник считает лучшим вариантом для беженцев "социальное жилье и серьезную программу занятости". Прекращение программы "40+10" обернется для карабахцев большими трудностями и в результате приведет к новой волне эмиграции, отметил Бегларян.

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