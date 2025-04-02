Мать Курбана Далгатова оценила перспективы суда по делу о смерти сына

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Силовики, виновные в смерти Курбана Далгатова, всячески пытаются избежать наказания, а судьи идут у них на поводу, заявила мать умершего после пыток в полиции жителя Махачкалы. Суд по делу о смерти Далгатова продолжится 30 апреля.

Как писал "Кавказский узел", 9 декабря 2024 года суд приговорил к 7,5 года колонии полицейского из Махачкалы Ислама Атавова, признав его виновным по делу о смерти Курбана Далгатова. Адвокат семьи Далгатова обжаловала приговор и подала в Верховный суд Дагестана жалобы на решения освободить подсудимых Имрана Рустамова и Адиса Исакова, которые решили отправиться в зону военной операции, но жалобы были оставлены судом без удовлетворения.

В июле 2024 года было завершено следствие по делу 11 сотрудников Советского райотдела полиции Махачкалы, обвиняемых по делу о смерти Далгатова. Уголовные дела еще двух полицейских, заключивших досудебные соглашения со следствием, – Ислама Атавова и Марата Бабаева – были выделены в отдельное производство. 5 ноября 2024 года Советский райсуд удовлетворил просьбу отпустить Марата Бабаева в зону военной операции на Украине.

Заседание суда по делу о смерти Курбана Далгатова, назначенное на 2 апреля, не состоялось из-за болезни двух адвокатов подсудимых, рассказала "Кавказскому узлу" адвокат семьи Далгатовых Мадина Алиева.

"Следующее заседание будет только 30 апреля из-за того, что судья уйдет в отпуск. А 4 апреля должно было быть заседание суда по апелляции на приговор Исламу Атавову, но из-за болезни потерпевшей, которая обязательно хочет присутствовать на заседании, его тоже, скорее всего, отложат", - добавила Алиева.



Мать Курбана Далгатова Раиса Далгатова рассказала "Кавказскому узлу", что после пикета в Махачкале, который она провела вместе с мужем, интерес к делу ее сына не увеличился. "Ничего пока не поменялось, но после пикета нами интересовался участковый", - подчеркнула она.

Новых пикетов с требованием справедливых наказаний силовикам за смерть Курбана Далгатова его мать пока не проводила, так как ухудшилось ее состояние здоровья.

Со слов Раисы Далгатовой, сейчас на суде по делу о смерти ее сына исследуются видеосвидетельства в чатах подсудимых. "Они стараются отмазаться, и, возможно, им это удастся – все так продажно", – подчеркнула она.

Далгатова отметила, что если адвокат сочтет нужным подать кассацию на решение освободить подсудимых, которые решили отправиться в зону военной операции, то она поддержит это решение. "Мое желание, чтобы, если это возможно, подали на них в суд еще раз", - заключила она.

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