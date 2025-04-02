Жительница Чечни получила срок по делу о финансировании боевиков

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К шести годам заключения приговорил суд жительницу Чечни, признав ее виновной в передаче денег террористической организации.

О приговоре 30-летней жительнице Чечни по статье о содействии боевикам сообщил 1 апреля республиканский Следком.

Согласно версии обвинения, в 2017 году женщина, находясь в Чечне, получила в отделении банка денежный перевод в иностранной валюте. Договоренность с отправителем перевода предполагала, что она должна передать деньги участнице запрещенной в России международной террористической организации, находившейся за рубежом. Эту договоренность жительница Чечни исполнила, следует из сообщения в официальном Telegram-канале ведомства.

Суд приговорил ее к шести годам лишения свободы. Согласно приговору, отбывать наказание женщина будет в колонии общего режима.

Комментариями от обвиняемой или ее адвоката относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что 49-летний житель селения Чегем Второй в Кабардино-Балкарии обвинен в переводе членам террористических группировок почти 1,9 миллиона рублей.

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