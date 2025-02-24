Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в финансировании терроризма

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следствие считает, что 49-летний житель селения Чегем Второй перевел членам террористических группировок почти 1,9 миллиона рублей.

По данным управления ФСБ по Кабардино-Балкарии, местный житель перевел около 1,9 миллиона рублей членам международных террористических организацией, скрывающихся от правоохранительных органов за пределами России.

Подозреваемым является 49-летний житель селения Чегем Второй, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности" (предусматривает до 15 лет лишения свободы), привел сегодня ТАСС сообщение управления ФСБ.

Комментариев от представителей подозреваемого относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 6 декабря 2024 года 28-летний житель Баксана заподозрен в оправдании терроризма и призывах к экстремизму.

Мы недавно обновили приложение на Android, обновите и Вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play, так и на страницах КУ, в соцсетях. Также вы можете скачать наше мобильное приложение для IOS. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.