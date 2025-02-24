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11:48, 24 февраля 2025

Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в финансировании терроризма

Сотрудники ФСБ. Фото: https://xn-----6kcalbbrfn0iijf7msb.xn--p1ai/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следствие считает, что 49-летний житель селения Чегем Второй перевел членам террористических группировок почти 1,9 миллиона рублей.

По данным управления ФСБ по Кабардино-Балкарии, местный житель перевел около 1,9 миллиона рублей членам международных террористических организацией, скрывающихся от правоохранительных органов за пределами России.

Подозреваемым является 49-летний житель селения Чегем Второй, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности" (предусматривает до 15 лет лишения свободы), привел сегодня ТАСС сообщение управления ФСБ.

Комментариев от представителей подозреваемого относительно версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 6 декабря 2024 года 28-летний житель Баксана заподозрен в оправдании терроризма и призывах к экстремизму.

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Автор: "Кавказский узел"

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