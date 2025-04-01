Туркменские студенты опровергли версию руководства СКФУ в связи с их отчислением

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Туркменские студенты, отчисленные из СКФУ и депортированные, опровергли версию руководства вуза о несвоевременной подаче заявлений на перевод. По их словам, администрация проигнорировала вовремя поданные документы и не выдала справки о переводе.

Как писал "Кавказский узел", граждане Туркменистана, поступившие в университет в Ставрополе, пожаловались на давление и принуждение к переводу в вузы приграничных с Украиной областей. 7 марта акцию протеста студентов разогнали силовики, задержав не менее семи человек, а 8 марта устроили рейд по общежитию, где они проживают. После этого студенты из Туркменистана обратились к уполномоченному по правам человека в Ставропольском крае с жалобой на дискриминацию, принудительное отчисление и насильственное изъятие паспортов и административные аресты. Руководство Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) представило официальный ответ на адвокатский запрос, касающийся судьбы 48 студентов из Туркменистана, ранее отчисленных или переведенных в другие вузы.

Северо-Кавказский федеральный университет в официальном ответе на адвокатский запрос объяснил отчисление туркменских студентов тем, что они якобы не подали заявления о переводе до поступления в СКФУ, в связи с чем были исключены. Администрация утверждает, что действия вуза соответствуют установленным порядкам, а отчисления были произведены в рамках регламентированных процедур.

Туркменские студенты, отчисленные из СКФУ за отказ переводиться в вузы Курской и Белгородской областей, опровергли заявление администрации учебного заведения, мотивировавшей отчисления и депортации тем, что учащимися не были своевременно поданы заявления о переводе.

Они все принесли документы, сдали в деканаты, а их отчислили через четыре дня

"В письменном ответе СКФУ на адвокатский запрос написано, что их "отчислили до поступления в СКФУ их заявлений о переводе". Это не соответствует действительности. Все подали заявления 5 марта рано утром. Есть даже те, кто подал 4 марта. А их отчислили 8 марта. Они все принесли документы, сдали в деканаты, а их отчислили через четыре дня. Еще некоторые несли заявления, а у них не принимали. А там [в ответе на адвокатский запрос] написано, что они не написали заявления о переводе", - заявил 31 марта корреспонденту "Кавказского узла" представитель студентов.

В тексте ответа содержатся и иные, не соответствующие действительности сведения, добавил он. "К омбудсмену отправили одного из ребят, узнать на счет своей жалобы. Ему сказали, что их жалоба направлена в прокуратуру, пока ждут разбирательства от них", - заключил представитель туркменского землячества Ставрополья.

Одна из отчисленных и депортированных студенток СКФУ рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ВУЗ не выдал ей своевременно документы о переводе, что стало мотивом для ее отчисления и аннулирования визы.

Меня исключили из университета, потому что мне вовремя не выдали документы о переводе

"Я написала заявление о переводе 14 февраля, а 18 февраля мне пришло письмо [с подтверждением о готовности принять] из другого института. Но меня исключили из университета, потому что мне вовремя не выдали документы о переводе. Они сказали, что купят нам билеты, но этого не произошло. Нам пришлось покупать билеты самостоятельно, поэтому нам пришлось покинуть страну на 1-2 дня позже. Они аннулировали мою визу 21 марта. Я улетала 25 марта, купила билет за 580 долларов, штрафа не было. В итоге нас депортировали, потому что мы поздно купили билеты», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

С ее слов, после аннулирования визы СКФУ поставил им ультиматум "покинуть страну в течение двух-трех дней, а иначе их депортируют", как и произошло.

Она также рассказала, что училась на бюджетной основе, а в процессе обучения студенты из Туркменистана сталкивались с исламофобией и дискриминацией из-за недостаточного уровня знания русского языка.

"Во время сессии мы просили деканов и преподавателей нам помочь и разрешить сдать сессию. Если не сдадим, то уедем на родину. Нам заранее сказали, кто плохо знает русский язык - их завалят. И декан сказал, что "вы мусульмане, поэтому мы вас не любим". Это очень неправильно использовать такие слова. И преподаватели каждый раз нас заваливали", - рассказала собеседница, добавив, что преподавателям давали установку "хороших оценок не ставить", а тех, "кто отвечает на все вопросы – оставлять на комиссию".

7 марта во время стихийного схода студентов с требованием объяснить причину нарушения их прав полиция применила силу к студентам, отметила девушка. "Четыре девочки умышленно избиты <...> во время спора 7 марта. Одна из них – я", - заключила она, добавив, что не верит в восстановление нарушенных прав туркменских студентов.

Дополнение "Кавказского узла" от 21.30 мск 1 апреля: Отчисленные и депортированные студенты СКФУ сталкиваются с финансовыми и психологическими проблемами по возвращении на родину, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» одна из отчисленных студенток Мая. Девушка училась на платной основе, за время учебы она сталкивалась с проявлениями ксенофобии со стороны декана факультета. Причиной отчисления студентов она называет их принадлежность к мусульманской религии.

«Он [декан] заявлял нам: «Мы вас не любим, вы мусульманки, вы верите в Аллаха», - заявила она корреспонденту "Кавказского узла". Девушка считает это основным мотивом, почему студентам из Туркменистана не дали продолжить обучение, хотя формальной причиной было названо "неумение говорить по-русски".

Заверения о предоставлении возможности перевестись в другие вузы России оказались обманом, утверждает студентка. "Мы подали заявление на перевод, я написала о переводе Карачаевск 12 февраля, они [СКФУ] заставили нас ждать, потратили наше время. Я присутствовала на сходе студентов 7 марта. Мы сказали, что переводимся в другой университет, а они сказали: "нет, вы не пойдете в тот университет, в который хотите", и вызвали людей из МВД. Так они нас обманули, университет в Карачаевске не смог нас принять. Они [СКФУ] не дали подтверждения и не предоставили необходимых для перевода документов. Меня отчислили из университета 7 марта», - рассказала девушка.

В Туркменистан Мая вернулась 26 марта. Она была депортирована, хотя билеты ее заставили оплатить самостоятельно. "Сейчас я нахожусь в Туркменистане. Мой обратный билет Москва-Ашхабад обошелся мне в 34 тысячи рублей. Я приехала из Ставрополя в Москву на автобусе, стоимость проезда составила три тысячи рублей. Меня депортировали, я уехал не по своей воле. По возвращении я столкнулась с финансовыми и психологическими проблемами», - заключила девушка.

В самом СКФУ 14 марта заявили, что задержанные студенты, прибывшие из Туркменистана, были отчислены по результатам зимней сессии и должны вернуться на родину. После отчисления студенты из Туркменистана столкнулись с нарушением их прав, заявили защитники.

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