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21:42, 28 марта 2025

Предъявлены обвинения двум депутатам парламента Армении

Овик Агазарян и Тарон Маргарян. Коллаж "Кавказского узла". Скриншот фото https://newsarmenia.am/news/armenia/eks-meru-erevana-deputatu-taronu-margaryanu-predyavleno-obvinenie-/ и https://newsarmenia.am/news/armenia/deputatu-oviku-agazaryanu-predyavleno-obvinenie-/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Депутатам парламента Армении Овику Агазаряну и Тарону Маргаряну, лишенным депутатской неприкосновенности, предъявлены обвинения, к обоим применена подписка о невыезде.

Как писал "Кавказский узел", 4 декабря 2024 года Овик Агазарян объявил о своем выходе из провластной парламентской фракции. Он отметил, что покидает фракцию добровольно, не дожидаясь, пока такое решение примут его бывшие однопартийцы, и будет действовать как независимый депутат. Премьер-министр Никол Пашинян потребовал найти все возможные политические рычаги, чтобы лишить Агазаряна депутатского мандата. Следственный комитет изъял у Агазаряна телефон, после чего его личная переписка оказалась в распоряжении членов "Гражданского договора", в том числе Пашиняна. 16 декабря Агазарян был заподозрен в публикации сведений, содержащих государственную тайну.

Депутату парламента Армении Овику Агазаряну предъявлено обвинение. Прокурор принял решение инициировать публичное уголовное преследование, сообщило сегодня агентство "Новости Армении". 
 
По версии прокуратуры, он вымогал 200 тысяч долларов за организацию экспорта овец, а также получил взятку в 23 тысячи долларов.

Обвинение предъявлено и бывшему мэру Еревана Тарону Маргаряну, депутату парламента Армении из оппозиционной фракции "Честь имею". Ему инкриминируют участие в разработке и реализации схем по незаконному отчуждению земельных участков двух школ и одного детсада, а также имущества, полученного преступным путем, с последующей легализацией. В деле фигурируют чиновники столичной мэрии и сотрудники управления по управлению госимуществом. 

В качестве меры пресечения двум депутатам избрана подписка о невыезде, сообщило агентство.

27 марта  депутаты Национального собрания Армении в ходе тайного голосования  удовлетворили ходатайство генпрокурора Анны Вардапетян о даче согласия на уголовное преследование Овика Агазаряна и Тарона Маргаряна.

За лишение Тарона Маргаряна депутатской неприкосновенности единогласно проголосовали 67 депутатов, а за Овика Агазаряна – 65 парламентариев, сообщило 27 марта News.Am.

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Автор: "Кавказский узел"

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