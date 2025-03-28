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18:11, 28 марта 2025

МВД Абхазии начало расследование нападения на туриста

Автомобиль милиции Абхазии. Фото: https://apsnypress.info

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело о нападении на российского туриста Константина Белозерова расследуется по статье о причинении тяжкого вреда здоровью, сообщило МВД Абхазии, указав, что в нападении подозревается неизвестное лицо. 

Как писал "Кавказский узел", россиянин Константин Белозеров находится в реанимации сочинской больницы после огнестрельного ранения в Гаграх, полученного после конфликта из-за дресс-кода. По словам супруги, ее принуждали сказать, что муж ранен в результате несчастного случая. Источники сообщили, что в конфликте участвовал один из абхазских чиновников.

По результатам проведенной процессуальной проверки в связи с телесными повреждениями, которые получил Константин Белозеров в Гаграх, начато расследование уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью общеопасным способом (часть 2 статьи 105 Ук Абхазии) и незаконном обороте оружия (часть 1 статья 217 УК Абхазии), сообщило сегодня министерство внутренних дел Абхазии.

По версии следствия, 13 марта 2025 года примерно в 15.30 в городе Гагра неустановленное лицо, вооруженное незаконно приобретенным пистолетом, в ходе внезапно возникшего конфликта  произвело выстрелы в Белозерова, после чего скрылось с места преступления. Белозеров был доставлен в приемное отделение ЦРБ города Гагра со сквозным ранением левой голени в верхней трети, открытым переломом головки левой малоберцовой кости, травматическим повреждением малоберцового нерва и малоберцовой артерии слева.

Ведомство отметило, что расследование инцидента будет вестись в Сухуме. "С учетом общественного резонанса, вызванного данным происшествием, постановлением Генеральной прокуратуры РА от 24 марта текущего года материалы процессуальной проверки были переданы из УВД по Гагрскому району в следственное управление МВД Абхазии для дальнейшего производства", - говорится на сайте ведомства.

"Кавказский узел" также писал, что российские туристы, раненные в 2021 году при стрельбе в пансионате в Абхазии, заявили, что получили угрозы в соцсетях. Авторы сообщений, по словам пострадавших, обвинили их в том, что они сами спровоцировали нападавшего.

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Автор: "Кавказский узел"

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