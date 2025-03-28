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02:14, 28 марта 2025

Геннадий Владимиров приговорен к четырем годам заключения

Геннадий Владимиров. Фото: Феликс Вертегель https://t.me/ovdinfolive

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Приморско-Ахтарска Геннадию Владимирову по делу о призывах к терроризму, экстремизму и антигосударственной деятельности. 

Как писал "Кавказский узел", 38-летний житель Приморско-Ахтарска Геннадий Владимиров до середины марта находился под подпиской о невыезде, но 13 марта суд ужесточил ему меру пресечения, отправив под стражу.

Геннадий Владимиров был обвинен по четырем статьям УК РФ: в повторной дискредитации армии, призывах к терроризму, призывах к экстремизму и призывах к антигосударственной деятельности. Он признал, что является автором инкриминируемых ему публикаций в Telegram. В прениях прокурор отказался от обвинения в повторной дискредитации армии, но потребовал приговорить Владимирова к семи годам колонии. Защита сочла позицию обвинения чрезмерно жесткой.

Южный окружной военный суд 27 марта признал Владимирова виновным в призывах к терроризму,  экстремизму и антигосударственной деятельности, приговорив его к четырем годам лишения свободы, сообщил «Кавказскому узлу» его адвокат Феликс Вертегель. 

«Обвинение запрашивало семь лет, но мы добились снятия двух  обвинений по дискредитации, и поэтому суд снизил срок», - заявил он. Отбывать наказание, согласно приговору, Владимиров должен в колонии общего режима.

Адвокат отметил, что приговор, скорее всего, будет обжалован в апелляции. «Окончательно мы примем решение на следующей неделе», - добавил Вертегель.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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