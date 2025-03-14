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08:25, 14 марта 2025

Ужесточена мера пресечения Геннадию Владимирову

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Приморско-Ахтарска Геннадий Владимиров, обвиняемый по трем уголовным статьям, заключен под стражу из-за нарушения условий подписки о невыезде.

Как писал "Кавказский узел", житель Приморско-Ахтарска Геннадий Владимиров находился под подпиской о невыезде. Он признал, что является автором инкриминируемых ему публикаций.

Геннадий Владимиров был обвинен по четырем статьям УК РФ: в повторной дискредитации армии, призывах к терроризму, призывах к экстремизму и призывах к антигосударственной деятельности. В прениях прокурор отказался от обвинения в повторной дискредитации армии, но потребовал приговорить Владимирова к семи годам колонии. Защита сочла позицию обвинения чрезмерно жесткой.

Суд изменил Геннадию Владимирову меру пресечения, сообщил его адвокат Феликс Вертегель. "Единственным вопросом, который обсуждался на заседании Южного военного окружного суда 13 марта, стало изменение меры пресечения. Выступил прокурор, заявил, что мой подзащитный нарушил условия подписки о невыезде, съездив с сыновьями на футбольный матч, и потребовал сменить меру пресечения на заключение под стражу. Суд эту просьбу удовлетворил, и моего подзащитного прямо в зале суда взяли под стражу", - рассказал он.

Пока это будет обжаловаться, уже будет вынесен приговор

Адвокат отметил, что скорее всего не будет обжаловать это решение. «Во-первых, я еще не видел текста постановления. А во-вторых, пока это будет обжаловаться, уже будет вынесен приговор: это предполагается сделать на следующем заседании, 26 марта», - пояснил Вертегель.

Накануне заседания 38-летний Геннадий Владимиров оказался в больнице. Он рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что попал туда после избиения бывшим работодателем, не хотевшим выплачивать ему зарплату.

Владимиров пояснил, что по образованию инженер и 10 лет отработал в компании «Газпром добыча Ямбург». "Во время работы я скопил денег и на эти деньги купил жене детский развивающий центр", - отметил он.

Потребовал деньги, а тот вместо денег решил меня проучить

Но в дальнейшем семья, у которой сейчас двое детей, приняла решение закрыть центр. «Давления никакого не было, просто я не видел дальнейшего развития центра, поэтому мы его, можно сказать, подарили конкурентам. Сейчас я стараюсь найти работу получше, ну и, в ожидании, берусь за подработки. А здесь я сделал дело и потребовал деньги, а тот вместо денег решил меня проучить», - заметил он.

Заявление в полицию об избиении Геннадий Владимиров, по его словам, подал. Как добавил Феликс Вертегель, сейчас это заявление проверяется, и если бы Владимиров оставался в больнице, ему после выписки провели бы медицинское обследование для оценки тяжести нанесенных повреждений, и на основании этого решали бы вопрос о возбуждении дела и возможной статье. «Но поскольку ему изменили меру пресечения, то теперь обследование ему будут делать уже в ИВС, в условиях тамошней медицины», - отметил он.

Как рассказал корреспонденту «Кавказскому узлу» источник, близкий к семье Владимирова, причиной уголовного преследования были посты в телеграм-канале Владимирова. «Он с похвалой отозвался о действиях парня, который сжег или пытался сжечь военкомат в Угличе, потом еще [разместил] картинку во «ВКонтакте» с женщиной, ребенком, буквами «Z» и мусорным мешком, перевязанным георгиевском ленточкой, и с лужей крови под ним», - сообщил источник.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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