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03:13, 28 марта 2025

Активисты в Волгограде призвали поддерживать политзаключенных письмами

Участники вечера писем политзаключенных в одном из региональных отделений партии "Яблоко". Фото: пресс-служба партии / https://www.yabloko.ru/cat-news/2025/03/20

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Организаторы и участники вечера писем политическим заключенным в Волгограде, вопреки опасению задержаний и провокаций со стороны силовиков, назвали важной миссией поддержку несправедливо арестованных и осужденных за гражданскую позицию.

С 2024 года партия «Яблоко» проводит в каждый последний четверг месяца акции «Письма политзаключенным». В Волгоградской области мероприятие 27 марта состоялось в пятый раз, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» организатор региональной акции член федерального бюро партии «Яблоко» Александр Ефимов. Точное число участников он назвать не смог, отметив, что «было, как всегда, много людей».

Анонсируя в Telegram очередную акцию 27 марта, организаторы напомнили о деле студента из Волгоградской области Даниила Водолагина, который получил пятилетний срок за распространение фейков об армии. Правозащитный проект "Поддержка политзаключенных. Мемориал"* признал Водолагина политзаключенным.

По словам Ефимова, первые акции в Волгограде проходили напряженно, организаторы и участники опасались провокаций и задержаний. «Но чувство безопасности с каждой акцией усиливается, напряженность участников исчезает. Вначале все были напряжены, не знали чем может обернуться для них такая активность. Сейчас люди знакомятся друг с другом, звучат шутки. Очень дружная и спокойная складывается атмосфера», - сказал Александр Ефимов.

Отправка писем осуществляется за счет средств партии «Яблоко». Организатор предоставляет участникам акции информацию о политических заключенных, отпечатанную на отдельных листах. Активисты выбирают из списка, кому собираются писать, или приходят со своими адресами. «Сегодня (27 марта) собрана большая пачка писем, предстоит их отсортировать. Письма, написанные одному человеку, будем в один конверт класть, так что сейчас не могу сказать точно сколько писем написали и кому. Как всегда, писем много», - рассказал Ефимов.

Александр заметил в разговоре, что переживал за безопасность акции 27 марта, но обошлось без инцидентов, провокаций и задержаний не было.

Одна из участниц на правах анонимности рассказала корреспонденту, что написала письмо осужденной 27 марта журналистке из Барнаула Марии Пономаренко. Правозащитники из «Мемориала»* признали ее политзаключенной.

«Очень хотела ей написать, потому что в последнее время приходит много плохих известий об отношении к ней (в СИЗО и в колонии) и о ее тяжелом эмоциональном состоянии. Также писала более младшим ребятам, таким как Егор Балазейкин, Арсений Турбин, потому что очень хочется поддержать их», - рассказала девушка. 

Активистка считает, что «те кто на свободе, должны поддерживать людей, которые одних с нами взглядов и должны давать им (политзаключенным) понять, что они не одни». Девушка призналась, что не чувствует опасности. Она участвует в акции в четвертый раз.

«В первый раз было немного страшно, сейчас уже нет», - заметила она. Активистка добавила, что адресата она всегда выбирает сама. «Более того, всегда заранее пишу список людей, которым хотела бы написать», - сказала девушка.

Другой участник акции, также пожелавший остаться анонимным, пишет письма политзаключенным уже в третий раз. 27 марта он написал письмо Руслану Нурушеву и еще двум политическим заключенным, имена которых отказался назвать.

Волгоградский юрист Руслан Нурушев был задержан 7 ноября 2024 года и на следующий день заключен под стражу по обвинению в распространении фейков об армии по мотивам ненависти или вражды (пункт "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ, предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы). Поводом для преследования стал пост Нурушева в соцсети о ракетном ударе по Харькову. Нурушев признал авторство поста, но отверг обвинение. Дело рассматривается в суде, защита настаивает на невиновности Нурушева.

«Нурушева, как и многих других людей, осудили за слова, за мнение, право на которое гарантировано гражданам нашей действующей Конституцией. Приговоры этим людям незаконны, так как они неконституционны. Я написал слова поддержки этим жертвам политического режима. Это все, что я в силах сделать», - признался активист.

Мужчина заметил, что на мероприятиях, организованных партией «Яблоко», «складывается дружный коллектив единомышленников».

«Люди сюда приходят идейные и совестливые, сейчас эти качества редки. Государственная пропаганда основательно людям мозги прочистила, надо это признать. Опасаюсь ли за свою безопасность? Да. Честно сказать боюсь, и за себя, и за своих близких, и за своих оставшихся немногочисленных друзей. Оказаться за решеткой сейчас легко - за слова и, тем более, за поступки оппозиционного характера», - заключил он.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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