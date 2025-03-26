Шесть бойцов из Ингушетии убиты в военной операции

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Умар Гомкартиев, Аслан Хашиев, Магомет Нацушалиев, Магомед Тумгоев, Магомед Чимхильгов и Дауд Харсиев убиты в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 127 бойцов из Ингушетии.

Как писал "Кавказский узел", к 8 марта официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 121 бойца из Ингушетии.

Участники военной операции на Украине, рядовые Умар Гомкартиев, Аслан Хашиев, Магомет Нацушалиев, Магомед Тумгоев и младший сержант Магомед Чимхильгов посмертно награждены орденом Мужества. Медалью "За отвагу" посмертно награждён рядовой Дауд Харсиев, сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своем Telegram-канале.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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