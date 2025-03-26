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18:34, 26 марта 2025

Жителей Кропоткина и Кавказской обеспокоили последствия пожара на нефтебазе

Нефтебаза в Кавказской после пожара. Фото: t.me/admkrai

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Воздух в Кропоткине и Кавказской стал чище после тушения пожара на нефтебазе, и запаха гари не чувствуется, но возможные последствия недельного горения нефтепродуктов для экологии и здоровья вызвали опасения у местных жителей.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта после атаки беспилотников произошел пожар на нефтебазе в станице Кавказской. 21 марта пожарным удалось ликвидировать горение в одном из резервуаров, а 24 марта пожар был локализован на площади 1250 квадратных метров. 25 марта губернатор Вениамин Кондратьев отчитался о полной ликвидации пожара, тушение которого заняло семь суток. Пользователи соцсетей в комментариях к отчету губернатора о ликвидации пожара задали вопросы об ущербе экологии и мерах для предотвращения успешных атак беспилотников.

Власти Краснодарского края должны были запросить помощь других регионов для тушения возгорания на нефтебазе, а не пытаться приуменьшать серьезность ситуации, указали пользователи соцсетей. Жители Кропоткина пожаловались на ухудшение самочувствия из-за дыма и гари с нефтебазы. 

Жительница Кропоткина Светлана Пинюгина рассказала, что по уменьшению количества дыма было понятно,  что пожар постепенно тухнет.

"Вчера утром дыма практически не было, запаха гари тоже не чувствовали, поэтому понимали, что пожар вот-вот потушат. Какие последствия пожара? Ну я не знаю, если есть последствия, то я не сразу это почувствую. Неважно себя чувствовала все эти дни, какая-то слабость была весь день, но серьезных проблем, к счастью, не было", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Как обезвредить землю и растения от тех выбросов, которые от пожара принес ветер?

Она отметила, что о последствиях пожара нет никакой информации.

"Спасибо большое всем пожарным. Молодцы, что не допустили дальнейшего распространения огня.  Но жизнь продолжается. И, естественно, возникает вопрос уже к экологам. Насколько, и в каком удалении от пожара земля заражена отходами горения? Насколько это опасно для будущего урожая? Как обезвредить землю и растения от тех выбросов, которые от горящей нефтебазы принес ветер? Я бы хотела получить ответы на эти вопросы, потому не только меня это волнует", - отметила она.

34-летний Алексей Дондуков, работающий пекарем, старался не выходить из дома во время пожара.

"Во время пожара было очень тяжело дышать, особенно ночью. У меня начался сильный кашель, и глаза постоянно слезились, когда находился на улице. Дома не было проблем с самочувствием. Сейчас, когда пожар потушили, стало легче. Рекомендации Роспотребнадзора помогли, но я все равно беспокоюсь о последствиях для здоровья", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мы с детьми почти неделю не выходили на улицу, так как запах был невыносимым

Флорист Марина Степанова из станицы Кавказская не выпускала детей на улицу из-за опасений здоровью детей.

"Мы с детьми почти неделю не выходили на улицу, так как запах был невыносимым. Младший сын болел еще до пожара, сильно кашлял, и я на всякий случай вызвала врача на второй или третий день пожара, но, к счастью, ничего серьезного не было. Сейчас ситуация улучшилась, но я все равно не уверена, что воздух полностью безопасен. Продолжаю делать влажную уборку и проветривать квартиру только ночью", - рассказала она.

Сотрудница страховой компании Ольга также полагает, что в любом случае будут какие-то последствия для здоровья.  

"Я работаю в центре Кропоткина, и во время пожара у нас в офисе постоянно работали кондиционеры, мы не жаловались на запах или загрязненный воздух. Хотя на улице сразу чувствовались последствия пожара. Думаю, что последствия для здоровья могут проявиться позже", - рассказала она "Кавказскому узлу".

Теперь, когда пожар потушен, запаха гари не чувствуется. "Люди отмечают улучшение самочувствия, уже спокойно выходят на улицу, открывают окна в офисе. Раньше все набрасывались на того, кто по привычке пытался открыть окно для проветривания.  Общая обстановка тоже улучшилась, потому что многие были на нервах из-за пожара, ждали худшего", - отметила она. 

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Автор: Роман Кужев

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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