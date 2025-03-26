Военнослужащий осужден в Нальчике за уклонение от службы

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Суд в Нальчике приговорил к пяти годам колонии Дениса Литвинова, признав его виновным в самовольном оставлении части.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

25 марта военнослужащий Литвинов признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ 1 , сообщил на своей странице во "ВКонтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Литвинов без уважительных причин "26 июня 2024 г. в период мобилизации" не явился на службу в воинскую часть во Владикавказе. Лишь 2 января он был обнаружен полицейскими по месту жительства и доставлен в военную комендатуру Моздока, а до этого дня "проводил время по своему усмотрению и уклонялся от прохождения военной службы".

"В судебном заседании Литвинов виновным себя в совершении вмененного ему преступления признал полностью […] и высказал сожаление о содеянном", - говорится в публикации.

Литвинов приговорен к пяти годам колонии общего режима. "Осужденный взят под стражу в зале суда", - сообщила пресс-служба суда.

Имя осужденного в сообщении не названо. Согласно карточке дела, подсудимый – Денис Литвинов. Дело поступило в суд 17 марта, и на первом же заседании, 25 марта, был объявлен приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

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