Два дня объявлены нерабочими в Дагестане в связи с Ураза-байрамом

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31 марта и 1 апреля будут нерабочими в Дагестане в связи с Ураза-байрамом, вместе с выходными днями жители республики будут отдыхать четыре дня.

Как писал "Кавказский узел", в этом году во всех республиках Северного Кавказа месяц поста Рамадан начался 1 марта. В Чечне дни с 30 марта по 1 апреля объявлены нерабочими в связи с праздником окончания месяца поста.

Во время Рамадана мусульмане должны воздерживаться от пищи и питья в течение светового дня. Ураза-байрам (Ид-аль Фитр) – праздник разговения после месяца поста. По случаю праздника принято принимать гостей, посещать близких, а также могилы родных. Духовное управление мусульман России 16 марта сообщило, что Ураза-байрам в 2025 году состоится 30 марта.

В Дагестане 31 марта и 1 апреля будут нерабочими днями в связи с празднованием главного мусульманского праздника – Ураза-байрам, постановление об этом подписал председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов, сообщило правительство Дагестана.

"В соответствии с пунктом 7 статьи 4 федерального закона от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" и по обращению централизованной исламской религиозной организации "Муфтият Республики Дагестан" правительство Республики Дагестан постановляет: считать 31 марта и 1 апреля 2025 года нерабочими праздничными днями", - говорится в постановлении, подписанном премьер-министром.

С учётом субботы и воскресенья жители республики будут отдыхать четыре дня подряд, сообщила сегодня администрация главы Дагестана.

Праздник в этом году ориентировочно выпадает на последние дни марта, точную дату озвучит Муфтият Дагестана, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации.

"Кавказский узел" также писал, что в Рамадан существенно выросли цены на яйца, мясо, масло, финики и другие продукты. Власти не принимают мер, чтобы не допустить роста цен перед Ураза-байрамом, указали жители Махачкалы.

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