Военнослужащий осужден в Нальчике за отсутствие в части

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Военный суд в Нальчике приговорил к шести годам колонии Микаила Эльмурзиева, признав его виновным в длительном уклонении от службы.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Военнослужащий по фамилии Эльмурзиев 20 марта признан виновным по части 5 статьи 337 УК РФ ("Самовольное оставление части или места службы на срок более месяца в период мобилизации"; предусматривает до 10 лет лишения свободы), сообщил на своей странице во "Вконтакте" Нальчикский гарнизонный военный суд.

По данным суда, Эльмурзиев 18 декабря 2022 года "без уважительных причин" самовольно оставил пункт временной дислокации воинской части. "14 ноября 2024 г. Эльмурзиев добровольно прибыл в воинскую часть, дислоцированную в ст. Троицкой Сунженского района Республики Ингушетия, а с 18 декабря 2022 г. до 14 ноября 2024 г. проводил время по своему усмотрению и уклонялся от прохождения военной службы", - говорится в публикации.

В суде Эльмурзиев полностью признал вину. "Эльмурзиеву назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок 6 лет в исправительной колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда", - отмечается в пресс-релизе.

Согласно карточке дела на сайте суда, имя подсудимого – Микаил Эльмурзиев. Дело поступило в суд 10 марта, и на первом же заседании 20 марта был объявлен приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

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