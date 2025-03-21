Юристы усмотрели в деле ставропольской школьницы подмену закона политическими преследованиями

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Юристы и правозащитник раскритиковали трактовку упоминания Алексея Навального как основания для уголовного преследования, назвав это инструментом устрашения, хотя ни фамилия, ни изображение оппозиционера не являются проявлением экстремизма.

Как писал "Кавказский узел", несовершеннолетняя ученица ставропольской школы стала фигуранткой уголовного дела о вандализме после задержания в годовщину смерти Алексея Навального. 16 февраля, школьницу задержали силовики. Позже в тот же день ее отпустили, но в доме, где живет семья, полиция провела обыск, изъяв телефон девочки. Поводом для возбуждения уголовного дела стала надпись: "Навальный" на автобусной остановке. Полиция полагает, что именно школьница нанесла эту надпись. Уголовное дело возбуждено по статье о вандализме (214 УК России). Максимальное наказание по этой статье при наличии мотива политической или идеологической ненависти и вражды составляет три года лишения свободы.

16 февраля 2024 года Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий.

Дело против школьницы прокомментировали корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Тимур Филиппов, юрист Центра защиты прав человека "Мемориал"* и директор информационно-аналитического центра "Сова"* Александр Верховский.

По статье о вандализме ответственность наступает с 14 лет, объяснил Тимур Филиппов. «По общему правилу, уголовная ответственность в России наступает с 16 лет. Однако в соответствии с частью 2 статьи 20 Уголовного кодекса РФ, за ряд преступлений, включая вандализм (статья 214 УК РФ), она может наступать с 14 лет. Таким образом, если подростку уже исполнилось 14 лет, она может быть привлечена к уголовной ответственности за это деяние», - сказал он.

По его мнению, родители подростка могут быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35 ч. 1 КоАП РФ - за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. "Это возможно до достижения ребёнком 18 лет, независимо от того, достиг ли он возраста уголовной ответственности. Однако такая мера применяется не автоматически, а только если будет установлено, что родители фактически не исполняли свои обязанности: не контролировали, не воспитывали, игнорировали поведение и так далее», - указал Филиппов.

Следствие трактует саму фамилию "Навальный" выражение политической ненависти

Возбуждение уголовного дела в данном случае выглядит юридически сомнительным и несоразмерным содеянному, считает Филиппов. «Прослеживается типичный пример объективного вменения, при котором уголовная ответственность вменяется по формальному признаку, то есть самому факту нанесения надписи без анализа вины, мотива и последствий. Очевидно, что отсутствует признак "порчи имущества"; не установлен умысел на именно преступный характер деяния. Вывод о политической или идеологической ненависти делается из содержания надписи. Следствие трактует саму фамилию "Навальный" выражение политической ненависти, несмотря на отсутствие правового статуса этой фамилии как запрещённого символа. Эти действия нарушают положения части 2 статьи 5 УК РФ о запрете объективного вменения. Такой подход уничтожает презумпцию невиновности, переводит уголовное право в инструмент устрашения и превращает закон в способ идеологического преследования под видом борьбы с мелкими нарушениями», - подчеркнул адвокат.

По его мнению, чтобы доказать мотив политической ненависти нужны лингвистическая и психологическая экспертиза, если формулировка, за которую возбудили дело, двусмысленна.

«Экспертиза должна доказать, что действия совершались осознанно, из чувства вражды к определённой социальной или политической группе. Но если доказательства мотивов собраны иным путём, то экспертиза не обязательна. Суд может вынести приговор без неё, если мотив подтверждён совокупностью других доказательств - показаниями самого обвиняемого или свидетелей, из которых можно сделать вывод о политической ангажированности или идеологической ненависти. Это может быть анализ социальных сетей, переписки, репостов, контента, например, если человек регулярно публиковал высказывания против определённых групп; повторяемость поведения, если это не первое подобное деяние. Имеет значение предмет надписи или действия. Например, если кроме фамилии присутствуют призывы, угрозы или оскорбления», - сказал он.

Однако, как отмечает Тимур Филиппов., этот случай не относится к охране общественного порядка. «Сама по себе надпись фамилии "Навальный" не может автоматически свидетельствовать о наличии мотива политической или идеологической ненависти, особенно в случае с несовершеннолетней. Более того, ни фамилия "Навальный", ни изображение Алексея Навального не признаны экстремистскими материалами или символами в установленном законом порядке. Обыск и изъятие телефона как раз говорит о попытке такие доказательства найти. Что касается граффити, то не каждое из них является уголовно наказуемым вандализмом. Ключевым фактором является наличие умышленной порчи имущества и реального ущерба, требующего восстановления. Это говорит о растущей нетерпимости к любой форме инакомыслия, даже к безобидной надписи, сделанной подростком. Это, пожалуй, новая практика, когда стали наказывать за портрет и фамилию человека. Поскольку у власти не получается вызвать у населения неприязнь к образу Навального, то очевидно принято решение сделать его опасным», - считает Филиппов.

16 февраля стало известно о задержании члена федерального бюро партии "Яблоко", жителя Волжского Александра Ефимова. Суд арестовал его на 14 суток за демонстрацию портрета Алексея Навального. Волгоградский областной суд проигнорировал доводы защиты Александра Ефимова о том, что портрет Алексея Навального не является символикой экстремистской организации, и член партии "Яблоко" оставлен под стражей.

Фамилия и изображение Алексея Навального стали символами протеста, отметила юрист Центра защиты прав человека "Мемориал"*, не пожелавшая публиковать своего имени.

«Власти стараются этот протест задушить. Поэтому можно ожидать максимально негативные последствия для девочки и ее семьи. Хотя в данном случае можно было бы ограничиться административной ответственностью и возмещением за банку краски и перекрашивание остановки. С правовой точки зрения здесь не должна идти речь о мотиве политической, идеологической ненависти или вражды, поскольку они не равнозначны выражению политического протеста. Вандализмом, как таковым, могут счесть любое граффити, политический или идеологический мотив вандализма должен устанавливаться, исходя из объекта, на который нанесена надпись, ее содержания, показаний человека о том, с какой целью она нанесена, иногда проводят лингвистические экспертизы», - указала юрист.

Это уже доведенные до абсурда политические преследования

Ей не известны случаи преследования за использование фамилий других оппонентов властей. "Власти зациклены именно на фамилии (Навального). Были решения судов о наложении штрафов за ее указание на плакатах. В решениях суды расценивали это как использование символики запрещенной или террористической организации. Разумеется, это уже доведенные до абсурда политические преследования. У массы однофамильцев Навального то, что суды расценивали запрещенной символикой, официально вписано в паспорта как часть их персональных данных», - подчеркнула юрист.

Александр Верховский также отмечает, что фамилия Навального стала единственной, за использование которой столь жестко наказывают. «Несколько лет назад был первый инцидент, когда слово «Навальный» было интерпретировано судом как символика запрещенной в РФ экстремисткой организации. И с тех пор такие случаи редко, но бывают. Если суд признает какой-то символ символом запрещенной организации, то он подпадает под запрет, потому что все последующие судебные решения опираются на этот прецедент. То есть здесь уже не имеет значения мотив деяния», - сказал он «Кавказскому узлу».

Суд может оштрафовать или арестовать девочку на 15 суток, полагает Верховский. «Но человек, привлеченный по этой статье, если нарушит закон повторно или совершит нарушение по экстремисткой статье, то наказание будет серьезное - в виде лишения свободы», - отметил он.

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