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11:40, 3 марта 2025

Александр Ефимов вышел на свободу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

 Александр Ефимов вышел на свободу в Волжском после 14 суток ареста за демонстрацию портрета Алексея Навального. Условия в изоляторе неприятно удивили политика.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля стало известно о задержании члена федерального бюро партии "Яблоко", жителя Волжского Александра Ефимова. Суд арестовал его на 14 суток за демонстрацию портрета Алексея Навального. Волгоградский областной суд проигнорировал доводы защиты Александра Ефимова о том, что портрет Алексея Навального не является символикой экстремистской организации, и член партии "Яблоко" оставлен под стражей.

16 февраля, в первую годовщину смерти Алексея Навального, его память почтили жители городов России, а также Еревана и Тбилиси.

 Член федерального бюро партии «Яблоко» Александр Ефимов покинул здание спецприемника города Волжского Волгоградской области 2 марта. Сегодня политик заявил корреспонденту «Кавказского узла», что намерен обжаловать свой арест в кассационном суде. «Меня сделали сторонником Навального. Для меня это политически неприемлемо. Я всю жизнь являюсь его оппонентом и пропагандировать его идеи не собирался. То, что я почтил его память, является актом гуманистическим», -  пояснил Александр Ефимов.

Александр рассказал корреспонденту, что несколько лет назад он, как член ОНК, осматривал изолятор временного содержания и спецприемник, в котором пришлось ему отбывать назначенный судом срок ареста. По словам политика, условия содержания в нем заметно ухудшились.

«Есть недостатки - старые подушки, матрацы, белье, есть что подремонтировать в интерьере. Но сотрудники предельно вежливы, давления с их стороны не было. Сейчас у них идет оптимизация - жуткий некомплект сотрудников полиции, закрывают ИВС в райцентрах. Можно сказать, что я познакомился с условиями содержания в этом учреждении как бы изнутри. Увидел все глазами арестанта», - рассказал Ефимов.

Александр сообщил, что он находился в двухместном помещении. Его сокамерником был волгоградский гражданский активист «молодой человек, интеллектуал» Михаил Панкратов.

«Мы много читали. У нас были высокого уровня разговоры. Сделали из бутылок гири, занимались физкультурой. Питание было очень скромное. Я такого разнообразия каш раньше не видывал», - отметил Ефимов.

По словам Александра, во время освобождения провокаций не было. 

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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