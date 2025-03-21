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07:43, 21 марта 2025

Жители Краснодара пожаловались на дым и запах гари

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жители разных районов Краснодара пожаловались на ухудшение состояния здоровья из-за задымления воздуха. В диспетчерской службе назвали источником дыма природные пожары.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта пользователи Telegram в краснодарском телеграм-канале пожаловались на запах гари, распространившийся в воздухе нескольких районов города. Городские власти объяснили задымление пожарами в Адыгее и предложили краснодарцам не выходить на открытый воздух.

Ситуация в Краснодаре остается пожароопасной, а загрязнение воздуха из-за горения выше установленной нормы, сообщил 20 марта корреспонденту "Кавказского узла" представитель муниципальной Единой дежурно-диспетчерской службы. "17 марта и даже раньше, 16 марта, все было в пожарах. Горели камыши, трава, рисовые чеки, лес", - сказал он, назвав причинами пожаров "природные и человеческие факторы".

Дежурный в МЧС по Краснодарскому краю сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что «пожароопасная ситуация на территории всего Краснодарского края».

Запах гари появился 17 марта, и пришлось "закрывать окна и двери, чтобы не задохнуться", рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница краснодарского микрорайона Гидростроителей Наталья. "Болела голова, была тошнота. На работу не ходила три дня. Сегодня [20 марта] гари я уже не чувствую. Не было особых запахов уже вчера", - сказала она.

Я просто задыхалась. Закрыла все окна

17-18 марта "была ужасная гарь", пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла" местная жительница Надежда. Женщина отметила, что у нее болела голова и была тошнота. "Я просто задыхалась. Закрыла все окна. Я живу в микрорайоне Пашковский в частном доме... Звонила в МЧС и в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Краснодара, но там ответили, что сейчас сухая погода и горят леса, трава и поэтому гарь, рекомендовали не выходить из дома", - рассказала она.

Краснодарец Олег живет в ЖК «Прогресс» в посёлке Берёзовом, в северной части Краснодара около Ейского шоссе. Мужчина сообщил, что 17 и 18 марта гарь чувствовал и он и его соседи из пятиэтажных домов.

Это был поджог или просто загорелось от сухости?

По словам Олега, он лично видел, как напротив его окон горели рисовые чеки. "Это был поджог или просто загорелось от сухости? Никто нам не говорит. Но это не первый раз. Наш ЖК построен на бывших полях, и мы в окружении полей. Для риса тут хорошее место", - сказал он.

Олег отметил, что микрорайон Гидростроителей находится в юго-восточной части Краснодара, далеко от его дома. "Расстояние между ЖК «Прогресс» и микрорайоном Гидростроителей составляет примерно 20 километров по прямой линии (эти данные подтверждаются сервисом "Яндекс Карты". – Прим. "Кавказского узла"). Однако фактическое расстояние по дорогам может быть больше и зависит от выбранного маршрута. Я не знаю ничего про пожары на Гидростроителях», - сказал он, добавив, что рисовые чеки "горят не первый год".

От дыма сжигаемой на полях рисовой соломы страдают все районы Кубани и Адыгеи, где выращивают рис, рассказал в 2019 году "Кавказскому узлу" эколог Дмитрий Шевченко. По его словам, существуют строгие требования к палу рисовой соломы - например, его нельзя проводить вблизи жилых домов и при определенном направлении ветра - но на Кубани и в Адыгее эти требования не соблюдаются.

Выйти было невозможно на улицу

Жительница Краснодара Виктория, живущая в микрорайоне Гидростроителей, сообщила, что 17-18 марта стала очевидицей лесного пожара. "Мы все видели из окон нашего дома, как полыхал наш лес. Он был любимым местом прогулок, тут же через лес мы шли к реке. Теперь у нас нет леса", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, жильцы закрывали окна и двери из-за дыма и гари. "Выйти было невозможно на улицу. Но наш ЖК огонь, слава богу, не затронул", - сообщила Виктория.

Дым от пожаров, включая горение рисовых чеков или леса, негативно влияет на здоровье, особенно детей, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, заметил эколог Валерий Бриних .

"Горение растительности и почвы выделяют мелкодисперсные частицы, которые проникают глубоко в лёгкие и кровь, вызывая воспаление. Угарный газ снижает уровень кислорода в крови, что особенно опасно для "сердечников". Оксиды азота и серы раздражают дыхательные пути и способствуют развитию бронхита. Диоксины и бензапирен – канцерогены, повышающие риск онкологических заболеваний. Что делать при задымлении? Оставаться дома, закрывать окна и использовать увлажнители, кондиционеры с фильтрацией. Пить больше воды – она помогает организму выводить токсины. Использовать маски при выходе на улицу. Избегать физической нагрузки на открытом воздухе", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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