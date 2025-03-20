Нефтебаза в станице Кавказской продолжает гореть

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Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе Кубани к утру 20 марта составила 3750 квадратных метров.

Как писал "Кавказский узел", утром 19 марта после атаки бесплилотников в станице Кавказской на Кубани произошел пожар на нефтебазе, площадь возгорания изначально составляла 20 квадратных метров, однако к середине дня огонь распространился на площади 1700 квадратных метров.

К вечеру 19 марта площадь пожара достигла 4250 квадратных метров, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

К утру 20 марта площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе уменьшилась до 3750 квадратных метров. Специалисты продолжают тушить один из резервуаров, запорную арматуру и горящие нефтепродукты в границах обвалования. К работам привлечены 406 человек и 157 единиц техники., говорится в сообщении, опубликованном в 10.07 мск.

После начала военной операции России на Украине Краснодарский край регулярно подвергается атакам беспилотников. 14 марта после атаки беспилотников в Туапсе на нефтебазе загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Спасателям понадобилось более трех суток, чтобы полностью потушить пожар.

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