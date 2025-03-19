Проект мусоросортировочного завода в Кабардино-Балкарии отправлен на экспертизу

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Власти Кабардино-Балкарии отчитались, что проект мусоросортировочного завода и полигона, который планируется построить близ Урвани, отправлен на экспертизу.

Как писал "Кавказский узел", 5 августа 2024 года было опубликовано видеообращение жителей села Урвань к главе Кабардино-Балкарии. Планы строительства мусоросортировочного комплекса в селе следует пересмотреть и построить завод подальше от жилых домов, заявили авторы обращения. Заявление властей о низких экологических рисках мусоросортировочного завода они восприняли скептически. Мусорный полигон в Урвани отравляет воздух в окрестностях селения, и выступления местных жителей против строительства мусорного завода полностью оправданны, заявили авторы комментариев в социальных сетях.

В мае 2024 года сельчане рассказали, что решение о строительстве мусоросортировочного комплекса около села было принято без учета мнения жителей , которые страдают от уже имеющегося мусорного полигона.

Проект строительства нового мусоросортировочного завода и полигона в Кабардино-Балкарии (КБР) направлен на экспертизу, сообщило сегодня ТАСС.

"Сегодня у нас в экспертизе находится строительство нового полигона и нового мусоросортировочного завода. Это совершенно новый подход к системе обращения с отходами. Я уверен, что год - два, и мы эту систему наладим. <…> По всем проблемным вопросам разработаны дорожные карты, которые будут реализовываться. Это касается стабильности работы регионального оператора, площадок по накоплению твердых коммунальных отходов (ТКО), оснащения контейнерных площадок, транспортной составляющей", - привело агентство слова первого заместителя председателя правительства Кабардино-Балкарии Муаеда Кунижева.

Стоимость возведения комплексного объекта по обращению с ТКО составит более 3 миллиардов рублей. Предприятие будет сортировать 300 тысяч тонн отходов в год, а перерабатывать - 100 тысяч тонн, говорится в публикации.

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