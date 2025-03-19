RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:24, 19 марта 2025

Проект мусоросортировочного завода в Кабардино-Балкарии отправлен на экспертизу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Кабардино-Балкарии отчитались, что проект мусоросортировочного завода и полигона, который планируется построить близ Урвани, отправлен на экспертизу.

Как писал "Кавказский узел", 5 августа 2024 года было опубликовано видеообращение жителей села Урвань к главе Кабардино-Балкарии. Планы строительства мусоросортировочного комплекса в селе следует пересмотреть и построить завод подальше от жилых домов, заявили авторы обращения. Заявление властей о низких экологических рисках мусоросортировочного завода они восприняли скептически.  Мусорный полигон в Урвани отравляет воздух в окрестностях селения, и выступления местных жителей против строительства мусорного завода полностью оправданны, заявили авторы комментариев в социальных сетях. 

В мае 2024 года сельчане рассказали, что решение о строительстве мусоросортировочного комплекса около села было принято без учета мнения жителей, которые страдают от уже имеющегося мусорного полигона.

Проект строительства нового мусоросортировочного завода и полигона в Кабардино-Балкарии (КБР) направлен на экспертизу, сообщило сегодня ТАСС.

"Сегодня у нас в экспертизе находится строительство нового полигона и нового мусоросортировочного завода. Это совершенно новый подход к системе обращения с отходами. Я уверен, что год - два, и мы эту систему наладим. <…> По всем проблемным вопросам разработаны дорожные карты, которые будут реализовываться. Это касается стабильности работы регионального оператора, площадок по накоплению твердых коммунальных отходов (ТКО), оснащения контейнерных площадок, транспортной составляющей", - привело агентство слова первого заместителя председателя правительства Кабардино-Балкарии Муаеда Кунижева.

Стоимость возведения комплексного объекта по обращению с ТКО  составит более 3 миллиардов рублей. Предприятие будет сортировать 300 тысяч тонн отходов в год, а перерабатывать - 100 тысяч тонн, говорится в публикации.

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
23:50, 19 марта 2025
Житель Нальчика обвинен в недоносительстве
Спецоперация. Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=vvqkunIRxIc&feature=emb_logo
01:57, 18 марта 2025
Неделя с 10 по 16 марта прошла без жертв в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе
Аптека. Фото Никиты Быкова, "Юга.ру"
14:50, 17 марта 2025
Жители Северной Осетии столкнулись с нехваткой препаратов для онкобольных
Горно-обогатительного комбината в Тырныаузе. Фото: Внешторгиздат. https://ru.wikipedia.org/
19:42, 15 марта 2025
Обещания о запуске комбината в Тырныаузе вызвали скепсис в соцсети
Надежда Кеворкова. Фото: "Черновик" https://chernovik.net/news/zhurnalist-nadezhda-kevorkova-arestovana-na-dva-mesyaca-sud-otkazalsya-doprosit-maksima
16:09, 14 марта 2025
Средства на оплату штрафа Кеворковой собраны за сутки
Персоналии
Михаил Саакашвили в октябре 2023 г. (слева) и марте 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Фото:https://eadaily.com/ https://www.facebook.com/watch/?v=1787900098713117 принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
12:08, 17 марта 2025
Саакашвили Михаил Николозович
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
16:51, 15 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
15
Вкладчики бывшего МИнбанка продолжают судиться за возврат своих денег
Фото
21:39, 11 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
14
Медвежья услуга. Почему обвиняемая вынуждена была обжаловать оправдательный приговор?
Фото
12:04, 10 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
12
Приключения шведского автомобиля в Кабардино-Балкарии 
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Плакат участников марша памяти Бориса Немцова. Москва, 1 марта 2015 г. Фото Вячеслава Ферапошкина для «Кавказского узла» Чеченский след в убийстве Немцова

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Блогеры
Фото
14:19, 19 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Лохотрон остановят? Госдума приняла в первом чтении законопроект о кибермошенничестве
Фото
08:26, 18 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
12
«Как мужчина себя веди... » О неэтичном рекламном контенте 
Фото
16:51, 15 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
15
Вкладчики бывшего МИнбанка продолжают судиться за возврат своих денег
Фото
21:39, 11 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
14
Медвежья услуга. Почему обвиняемая вынуждена была обжаловать оправдательный приговор?
Фото
12:04, 10 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
12
Приключения шведского автомобиля в Кабардино-Балкарии 
Аналитика
15:12, 10 марта 2025
В феврале 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
10:30, 7 февраля 2025
В январе 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Погибший пеликан. Фото: Каспийский Природоохранный Центр ccc05.ru
19 марта 2025, 18:01
Биологи раскритиковали версию Минприроды о гибели пеликанов в Дагестане

Участники акции протеста. 19 марта 2025 г. Скриншот видео https://news.am/rus/news/872490.html
19 марта 2025, 12:37
Жильцы общежития в Ереване потребовали переселения

Атака дронов в станице Кавказская на Кубани. 19 марта 2025 г. Скриншот видео: 24krasnodar.ru
19 марта 2025, 11:26
Площадь пожара на нефтебазе в Краснодарском крае увеличилась

Пожар в Хрюгском лесу. Фото: МЧС России
19 марта 2025, 10:05
Потушено открытое горение в Хрюгском лесу

Стендапер из Ейска задержан за шутку про инвалида #shorts #Останин #шутка #полиция
Стендапер из Ейска задержан за шутку про инвалида #shorts #Останин #шутка #полиция
Полигон в Новороссийске горит четвертые сутки #shorts #пожар #полигон #Кубань #МЧС
Полигон в Новороссийске горит четвертые сутки #shorts #пожар #полигон #Кубань #МЧС
Суд назначил штраф Надежде Кеворковой #shorts
Суд назначил штраф Надежде Кеворковой #shorts
Силовики разогнали акцию протеста студентов из Туркменистана в Ставрополе #shorts #полиция #новости
Силовики разогнали акцию протеста студентов из Туркменистана в Ставрополе #shorts #полиция #новости
В Нальчике почтили память жертв депортации
В Нальчике почтили память жертв депортации
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Встреча книжных клубов Нальчика и Владикавказа — новая традиция культурного обмена
Показать больше