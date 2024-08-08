Пользователи соцсетей поддержали протест жителей Урвани против мусорного завода

08 августа 2024, 05:49

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Мусорный полигон в Урвани отравляет воздух во всех окрестностях селения и выступления местных жителей против строительства мусорного завода полностью оправданы, заявили авторы комментариев в социальных сетях.

Как писал "Кавказский узел", 5 августа было опубликовано видеообращение жителей села Урвань к главе Кабардино-Балкарии. Планы строительства мусоросортировочного комплекса в селе следует пересмотреть и построить завод подальше от жилых домов, заявили авторы обращения. Заявление властей о низких экологических рисках мусоросортировочного завода они восприняли скептически.

В мае сельчане рассказали, что решение о строительстве мусоросортировочного комплекса около села было принято без учета мнения жителей, которые страдают от уже имеющегося мусорного полигона.

Обращение жителей Урвани к главе Кабардино-Балкарии, опубликованное Instagram*-пабликом chp.nalchik 7 августа, к 5.40 мск сегодня набрало 2233 реакции и 299 комментариев. Авторы комментариев выразили поддержку сельчанам, которые жалуются на невыносимый запах от свалки.

“Когда там проезжаю, всегда сочувствую жителям Урвани! Бедные люди, ни днём, ни ночью нет даже глотка свежего воздуха”, - написал пользователь perfum_bizhuteria. “Они абсолютно правы, их можно понять. Мы когда на машине проезжаем, окна закрываем, а каково людям, живущим рядом дышать загрязненным воздухом 24/7?” - отмечает k.iza.02.05.

“Едешь с города в Нарткалу, стараешься не дышать этим воздухом. Закрываешь окна машины, набираешь воздуха в легкие, пока не проедешь этот участок - не дышишь”, - подтверждает tsrimovadina_. "Несколько раз писала во все возможные инстанции по поводу этой тошнотворной вони и гари, а воз и ныне там (...) и это в Нарткале, каково же жителям Урвани", - возмущается li_diia2014.

“У нас не такая большая республика, чтобы полигоны свалочные создавать”, - считает elb__001.

Некоторые авторы комментариев недоумевают, почему сельчане выступают против строительства завода, который, как предполагается, может улучшить ситуацию. "Завод мусор перерабатывать будет и мусора станет меньше. А жители села смогут работать на заводе. Вообще не вижу проблем", - написал, в частности, d.mukharbi.

Пользователь once_1414 не верит заявлениям властей о том, что завод решит проблему мусора. “Никто не гарантирует, что он будет построен и будет работать по технологии. Мы это знаем из опыта существующей свалки. Поэтому просим перенести его как можно дальше от населенных пунктов”, - написал он.

“Почему нельзя построить этот завод вдали от населенных пунктов, неужели в нашей огромной стране нельзя найти такое место? По каким бы технологиям не построили этот завод, запах, который разносит ветер,никуда не денешь, не говоря уже о вредности”, - указала suzanna_kl.

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