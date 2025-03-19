Семь беспилотников сбиты над Азовским морем

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Военные обезвредили над Азовским морем семь дронов, запущенных со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", Краснодарский край, как и другие регионы ЮФО и СКФО, регулярно подвергается атакам беспилотников после начала военной операции России на Украине. Минувшей ночью после атаки дронов на нефтебазе в станице Кавказской произошел пожар площадью 20 квадратных метров.

Минувшей ночью дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено 57 беспилотников, запущенных со стороны Украины, в том числе семь "над акваторией Азовского моря", сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Оперштаб Кубани, по состоянию на 07.37 мск, не сообщил в своем телеграм-канале новую информацию о ходе тушения пожара в станице Кавказской.

Напомним, 14 марта после атаки беспилотников в Туапсе на нефтебазе загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. Спасателям понадобилось более трех суток, чтобы полностью потушить пожар.

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