В Азербайджане за распространение видеокадров о военных задержан тиктокер

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СГБ Азербайджана распространило сообщение о задержании тиктокера, опубликовавшего в своем аккаунте видео о передвижении военной техники вооруженных сил страны.

"17 марта 2025 года в зарубежном сегменте социальных сетей появились видеоролики с перемещениями военной техники Азербайджана, в которых утверждается, что азербайджанская армия якобы проводит мероприятия по проведению военных операций на государственной границе", - говорится в поступившем корреспонденту "Кавказского узла" сообщении Службы государственной безопасности Азербайджана.

По факту было открыто уголовное дело, в ходе первичного расследования установлено, что опубликованные видеокадры датированы 27 февраля 2025 года, говорится в пресс-релизе.

Сотрудникам спецслужбы удалось выяснить, что автором видео является гражданин Азербайджана Рустамов Самед Бахман оглу, 2007 года рождения. По данным СГБ, он снял на видео передвижение военной техники, принадлежащей вооруженным силам Азербайджана 27 февраля 2025 года в Гядабейском районе.

"Этот видеоматериал, распространение которого запрещено законом, он разместил 15 марта 2025 года на своей странице в социальной сети TikTok. Далее эти видеокадры использовались в качестве источника при распространении различных недостоверных новостей путем добавления видеоизображений, относящихся к разным периодам. В результате принятых мер Самед Рустамов был задержан... Его мобильный телефон был изъят в качестве вещественного доказательства", - сказано в сообщении.

Ведомство напоминает, что "съемка и распространение видеокадров, связанных с военными соединениями азербайджанской армии, их дислокацией, перемещениями, боевой и мобилизационной подготовкой, вооружением и военной техникой через интернет-ресурсы, включая социальные сети, влечет уголовную ответственность". В отношении лиц, совершающих подобные действия, будут приняты меры, предусмотренные законодательством, сказано в релизе.

В релизе не уточняется, по какой статье УК Азербайджана привлечен тиктокер.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в январе 2024 года УК Азербайджана был дополнен новой статьей УК, 284-2 УК, которая устанавливает ответственность за распространение информации "о передвижении или дислокации личного состава, вооружений, боеприпасов или военной техники азербайджанской армии в военное время или в боевых условиях. Она предусматривает от трех до шести лет заключения, а если эти действия вызывали тяжкие последствия - от пяти до восьми лет лишения свободы.

Военный эксперт Адалят Вердиев был задержан по обвинению в нанесении "значительного ущерба интересам, обеспечивающим госбезопасность и обороноспособность с тяжелыми последствиями". По версии следствия, Вердиев, занимающий должность начальника штаба гражданской обороны юридического лица публичного права "Центр общественного здравоохранения и реформ" Минздрава Азербайджана, после медиа-тура в Карабахский регион 22 ноября распространил в соцсетях сведения, относящиеся к гостайне. В частности, ему инкриминируется видеосъемка и демонстрация высот, на которых расположены боевые пункты вооруженных сил, места дислокации и координаты размещения погранвойск. Он арестован на три месяца.

"Кавказский узел" ранее также писал о случаях вызова в прокуратуру азербайджанских журналистов за распространение информации военного характера. Так, летом 2022 года сотрудники Генпрокуратуры провели беседу и предупредили владельца сайта jamaz.info Фикрета Ибишбейли и владельца сайта miq.az Агиля Агишева о недопустимости распространения сведений, бросающих тень на вооруженные силы страны. Журналисты сочли такие беседы нарушением свободы слова и призвали ведомства работать оперативнее. 27 июля против военного блогера Тофика Шахмурадова было возбуждено дело за публикацию в Facebook* запрещенной информации. Спустя несколько часов суд в Баку арестовал блогера на 30 суток. Тогда же прокуратура вынесла активисту Руслану Иззетли устное предупреждение за публикацию в социальной сети критического поста о проблемах военных.

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