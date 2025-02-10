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13:47, 10 февраля 2025

Прокуратура смягчила обвинение военному эксперту Вердиеву

Адалян Вердиев. Фото: Report.az https://report.az/ru/proisshestviya/arestovan-voennyj-ekspert-adalyat-verdiev/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Предварительное следствие по делу Адалята Вердиева, обвиняемого в разглашении гостайны, завершено. Обвинение смягчено, дело поступило в суд в Баку только по одной статье.

Как писал "Кавказский узел", военный эксперт Адалят Вердиев был задержан по обвинению в нанесении "значительного ущерба интересам, обеспечивающим госбезопасность и обороноспособность с тяжелыми последствиями". По версии следствия, Вердиев, занимающий должность начальника штаба гражданской обороны юридического лица публичного права "Центр общественного здравоохранения и реформ" Минздрава Азербайджана, после медиа-тура в Карабахский регион 22 ноября распространил в соцсетях сведения, относящиеся к гостайне. В частности, ему инкриминируется видеосъемка и демонстрация высот, на которых расположены боевые пункты вооруженных сил, места дислокации и координаты размещения погранвойск. Он арестован на три месяца.

Адвокат Вердиева Бахруз Байрамов 10 февраля сообщил корреспонденту "Кавказского узла" о прекращении предварительного следствия по делу своего подзащитного.

С него снято обвинение по ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК Азербайджана, которое предусматривало наказание до восьми лет лишения свободы. Теперь Вердиев обвиняется только по одной статье - 284.1 (разглашение военной тайны) УК, сказал Байрамов.

Как пояснил адвокат, отмена уголовного преследования по ст. 308.2 перевела Вердиева из статуса обвиняемого в тяжком преступлении в категорию лица, обвиняемого в "менее тяжком преступлении". Поэтому дело направлено не в Бакинский суд по тяжким преступлениям, а в Насиминский районный суд.

Адвокат отметил, что Вердиев "частично признает себя виновным". Военному эксперту грозит наказание в виде лишения свободы от двух до пяти лет, сказал адвокат. Однако Байрамов воздержался от детальных комментариев обвинения и позиции защиты до начала судебного следствия.

Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Ранее опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" военные эксперты Азербайджана предположили, что если Вердиев и распространил сведения, относящиеся к гостайне, то сделал это непреднамеренно.

Адалят Вердиев на своей странице в Facebook*, на которую подписано около 15 тысяч пользователей, в последние дни перед задержанием делился постами о своей поездке на границу с Арменией и о своих интервью, которые он дал в рамках медиа-тура. На одном из видео он показывает территорию одной из войсковых частей государственной пограничной службы и сообщает, в каком населенном пункте она находится.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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