Виновность Адалята Вердиева поставлена под сомнение

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Военный эксперт Адалят Вердиев, которому вменяется госизмена, снял на видео азербайджанскую воинскую часть в Карабахе во время организованного властями медиа-тура и потому думал, что ему снимать видео разрешается.

Как информировал "Кавказский узел", военный эксперт Адалят Вердиев был задержан по обвинению в нанесении "значительного ущерба интересам, обеспечивающим госбезопасность и обороноспособность с тяжелыми последствиями". По версии следствия, Вердиев, занимающий должность начальника штаба гражданской обороны юридического лица публичного права "Центр общественного здравоохранения и реформ" Минздрава Азербайджана, после медиа-тура в Карабахский регион 22 ноября распространил в соцсетях сведения, относящиеся к гостайне. В частности, ему инкриминируется видеосъемка и демонстрация высот, на которых расположены боевые пункты вооруженных сил, места дислокации и координаты размещения погранвойск.

В отношении Адалята Вердиева избрана мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник Бинагадинского районного суда Баку.

Если в Вердиев действительно разгласил гостайну, то, скорее всего, он сделал это непреднамеренно, считает глава НПО "Военные юристы" Тельман Абилов. "Вердиев известен патриотической и в то же время правительственной позицией, он частый гость государственного телевидения, провластных телеканалов. В целом, он очень медиактивный человек", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно законодательству Азербайджана, боевые позиции, места расположения войск, дислокации, территории войсковых частей не допускается снимать на видео и выставлять на общее обозрение, отметил аналитик.

"Думаю, что бдительность Вердиева могло усыпить то, что, как сказано в сообщении пресс-службы генеральной прокуратуры, его допустили на эти позиции и войсковые части в рамках медиа-тура. То есть, он не сам туда поехал, а его пригласили, позволили вести съемку", – сказал Абилов.

Он выразил удивление жесткими действиями властей в отношении Вердиева. "Раз Адалята Вердие допускали в эфир телеканалов, которые под контролем правительства, значит к нему было большое доверие. Он никогда не критиковал власти. Обычно к "своим людям" бывает некое снисхождение. Но видимо кому-то показалось, что Вердиев нанес серьезный урон интересам обороны страны", – предположил глава НПО "Военные юристы".

Вердиев нарушил закон по неосторожности, считает также глава НПО "Военные журналисты" Узеир Джафаров.

"Думаю, что в ближайшие дни Адалят Вердиев сам через адвоката прояснит ситуацию. Я не верю, что он целенаправленно мог распространить некие сведения. Он опытный военный специалист. Полагаю, что в ходе последнего медиа-тура он допустил неосторожность, которая могла вызвать беспокойство за безопасность и оборону страны и потому было принято такое решение (об аресте)", – сказал Джафаров корреспонденту "Кавказского узла".

В законодательстве Азербайджана определен круг сведений, относящих к государственной тайне, указал глава Группы права медиа Халид Агалиев.

"Гостайну составляют также некоторые данные, относящиеся военной сфере. В частности, речь идет о сведениях, касающихся планировании и осуществления военных операций, содержаний боевых документов и прочее. К гостайне также относятся дислокации военных объектов, их назначение, боевые позиции, строительство и эксплуатация сооружений оборонного характера", – пояснил он.

Агалиев указал, что закон о гостайне был принят в 2004 году на основе норм законодательства, выработанного еще 30 лет назад. "С этой точки зрения, некоторые нормы законодательства с учетом технологического развития, доступа в интернет к спутниковым съемкам и других возможностей могли утратить актуальность. Если какие-то дислокации, размещения, могут просматриваться всеми при помощи современных технических средств, то установление ответственности за распространение такой информации выглядит нелогичным", – сказал аналитик.

Вердиев участвовал в медиа-туре на перешедшей под контроль Азербайджана территории, тур был организован государственной пограничной службой, рассказал на условиях анонимности другой военный аналитик.

"Вердиев был в составе медиа-группы, в ходе поездки дал интервью СМИ. Он сам также делал видеосъемки, но опрометчиво выложил в Facebook* азербайджанские посты и указывал на противоположные позиции армянских военных. Это было ошибкой с его стороны. Однако Вердиев сделал это непреднамеренно и ни в коей мере он не хотел нанести ущерб безопасности страны. Думаю, что в этот раз его подвела желание рассказать людям больше того, что им сообщают официальные источники", – сказал аналитик корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, Вердиев не признает себя виновным. Аналитик отметил, что видео про боевые позиции азербайджанских пограничников, опубликованное Вердиевым, удалено с его страницы в Facebook*. "Еще вчера видео было, сегодня оно уже удалено", – отметил он.

Адалят Вердиев на своей странице в Facebook*, на которую подписаны около 15 тысяч пользователей, в последние дни делился постами о своей поездке на границу с Арменией и о своих интервью, которые он дал в рамках медиа-тура. На одном из видео он показывает территорию одной из войсковых частей государственной пограничной службы, и сообщает в каком населенном пункте она находится.

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