Бакинский военный эксперт обвинен в разглашении гостайны

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Суд в Баку отправил под арест военного эксперта Адалята Вердиева, обвиняемого в разглашении гостайны из-за публикаций из зоны бывшего карабахского конфликта.

Военный эксперт Адалят Вердиев задержан по обвинению в нанесении "значительного ущерба интересам, обеспечивающим государственную безопасность и обороноспособность с тяжелыми последствиями", сообщила сегодня Генпрокуратура Азербайджана.

По версии следствия, «военный эксперт со специальным полномочиями Адалят Вердиев, занимающий должность начальника штаба гражданской обороны юридического лица публичного права «Центр общественного здравоохранения и реформ» Министерства здравоохранения Азербайджана», после медиа-тура в Карабахский регион, состоявшегося 22 ноября, распространил в соцсетях сведения, относящиеся к гостайне.

В частности, ему инкриминируется видеосъемка и демонстрация высот, на которых расположены боевые пункты Вооруженных сил, мест дислокации и координат размещения пограничных войск.

Вердиеву предъявлены обвинения по статьям 284.1 (разглашение государственной тайны) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК Азербайджана.

Решением Бинагадинского районного суда Баку в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста, говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Статья 284.1 УК предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы, статья 308.1 – от 3 до 8 лет лишения свободы. Адалят Вердиев публиковал посты в Facebook*, однако теперь его аккаунты недоступны, передал корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, Вердиев в качестве военного эксперта комментировал "Кавказскому узлу" ситуацию в зоне карабахского конфликта и на границе Азербайджана с Арменией. При этом зачастую его позиция совпадала с официальной. Так, в феврале Адалят Вердиев объяснил обострение приграничного конфликта "подстрекательством со стороны Евросоюза и его наблюдателей в Армении".

В апреле Адалят Вердиев поделился с "Кавказским узлом" своей оценкой сроков вывода российских миротворцев из зоны бывшего карабахского конфликта.

В октябре 2023 года Вердиев прокомментировал совместные военные учения Азербайджана и Турции, назвав их свидетельством решимости Баку перевести свою армию на турецкую модель Вооруженных сил.

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