Меры военной цензуры ужесточены в Азербайджане

25 января 2024, 02:02

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Вступили в силу новые статьи уголовного кодекса Азербайджана, предусматривающие лишение свободы за распространение информации о передвижении военной техники, а также публикацию символики, направленной против целостности страны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал поправки в уголовный кодекс, принятые парламентом страны 30 декабря. Информация о законодательных нововведениях 24 января была опубликована в официальной прессе, с этого момента новые уголовные статьи вступили в силу, передал корреспондент «Кавказского узла».

В частности, уголовный кодекс дополнен статьей 281-1, которая предусматривает ответственность «за изготовление, приобретение, хранение, перевозку или ношение, распространение атрибутов или символов, нарушающих территориальную целостность Азербайджана». Эти действия будут наказываться лишением свободы на срок до пяти лет. Если следствие установит, что преступление совершено по поручению иностранных организаций, наказание будет более строгим - от семи до 12 лет заключения.

Еще одна новая статья УК, 284-2 УК, предусматривает ответственность за распространение информации «о передвижении или дислокации личного состава, вооружений, боеприпасов или военной техники азербайджанской армии в военное время или в боевых условиях. Она предусматривает от трех до шести лет заключения, а если эти действия вызывали тяжкие последствия, - от пяти до восьми лет лишения свободы.

Расследование дел по преступлениям, предусмотренным новыми статьями УК, отнесены к компетенции Службы госбезопасности (СГБ) страны.

Эксперт в области права, член коллегии адвокатов Азербайджана Фуад Агаев полагает, что не было необходимости вносить в уголовный кодекс новые статьи, поскольку в иных положениях уголовного законодательства указанные составы преступлений и деяния уже предусмотрены.

Агаев высказал предположение, что нововведения могут быть распространены на сведения, распространяемые в социальных сетях на других интернет-площадках.«Если распространяемые в социальных сетях сведения, будут создавать состав преступления против суверенитета и безопасности Азербайджана, то они могут быть предметом соответствующего расследования», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Юрист добавил, что, относить расследование дел по новым статьям непосредственно к компетенции службы госбезопасности также не было особой необходимости - прокуратура и ранее могла передавать подобные дела в ведение следственного органа СГБ.

«Кавказский узел» ранее писал о случаях вызова в прокуратуру ахербайджанских журналистов за распространение информации военного характера. Так, летом 2022 года сотрудники генпрокуратуры провели беседу и предупредили владельца сайта jamaz.info Фикрета Ибишбейли и владельца сайта miq.az Агиля Агишева о недопустимости распространения сведений, бросающих тень на вооруженные силы страны. Журналисты сочли такие беседы нарушением свободы слова и призвали ведомства работать оперативнее. 27 июля против военного блогера Тофика Шахмурадова было возбуждено дело за публикацию в Facebook* запрещенной информации. Спустя несколько часов суд в Баку арестовал блогера на 30 суток. Тогда же прокуратура вынесла активисту Руслану Иззетли устное предупреждение за публикацию в социальной сети критического поста о проблемах военных.

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