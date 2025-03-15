Арестованная жительница Сочи разыскивает ребенка

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Жительница Сочи Алла Соболева несколько месяцев пытается выяснить, где находится ее дочь, которую по решению суда передали органам опеки и попечительства. Бабушка девочки Светлана Соболева рассказала, что внучка находится у знакомой, которая запрещает ей общаться с родными.

Как писал "Кавказский узел", жительница Сочи Алла Соболева обвиняется в вымогательстве у застройщика ЖК "Курортный" Шамиля Нунаева. В октябре 2024 года мать Соболевой Светлана сообщила, что суд заключил Аллу под стражу, а внучку постановил отправить в детский дом

В сентябре 2023 года в квартире Аллы Соболевой прошел обыск, у нее изъяли телефон и компьютер. Также ей вручили постановление о возбуждении уголовного дела, поводом для которого стало заявление застройщика. Вымогательство, по версии следствия, заключалось в том, что дольщица добивалась соблюдения ее прав и писала в интернете о том, что купила неликвидное жилье в ЖК "Курортный", рассказала ранее Алла Соболева. 24 октября 2023 года Соболева пожаловалась на угрозы и давление со стороны следователя.

Светлана Соболева сообщила 14 марта корреспонденту "Кавказского узла" об исчезновении своей внучки, которая по решения суда была передана в орган опеки и попечительства Сочи. Мать арестованной по обвинению в вымогательстве Аллы Соболевой рассказала, что многократно звонила в опеку, но там ей заявили, что ничего не знают о решении суда. Кроме того, по словам Светланы, дочь обращалась с запросами из СИЗО, но ответов не получила.

Начальник управления по опеке и попечительству Нонна Кардава подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что постановление суда о назначении опеки над ребенком Аллы Соболевой к ним не поступало, опекун ребенку не назначался. «Ребенок не выявлялся, опека в Сочи не назначалась», - сказала она. Кардава рекомендовала написать заявление в администрацию города от имени законного представителя ребенка, то есть матери, но с подтверждением ее личности руководством СИЗО.

Светлана Соболева рассказала, что дочь попросила одну гражданку помочь ей с ребенком и выдала ей доверенность представлять интересы ее ребенка, а также крупную сумму денег. «Но, когда в октябре прошлого года Аллу посадили, судьба ребенка осталась неизвестной», - рассказала бабушка.

По ее словам, сначала внучка выходила на связь. "Сначала моя 10-летняя внучка выходила на связь. Но потом купленный ей телефон был отобран, говорить ребенок мог только под надзором [упомянутой гражданки]. У [гражданки] тоже есть дочь одного возраста с моей внучкой, и она, как мне известно, водит постоянно детей в воскресную школу при церкви, там они плетут сети для СВО", - рассказала Светлана, добавив, что не слышала о своей внучке уже больше месяца.

На письма родной матери девочки она также не отвечает

Светлана Соболева рассказала, что живет на Украине, в связи с чем не может приехать в Россию. В последний раз она разговаривала с упомянутой гражданкой два месяца назад. "На вопрос, где учится моя внучка и в какую школу ходит, [гражданка] ответила: "Это не ваше дело. И кто вы такая?" На письма родной матери девочки она также не отвечает», - рассказала бабушка.

Где живет внучка, она тоже не знает, так как адрес скрывается. «То есть мы, двое родных 10-летнего ребенка - мама и бабушка - после того, как Аллу посадили, не знаем, куда делся наш ребенок», - добавила бабушка.

Адвокат Ирина Желтухина, которая ранее вела дело Аллы Соболевой, отметила, что видела и даже говорила в суде с упомянутой женщиной, которая приходила за решением о назначении опеки над девочкой, но больше она ее не видела.

Желтухина пояснила, что если есть решение суда о передаче ребенка в орган опеки и попечительства, то суд должен был привлечь этот орган для участия в деле и вручить им решение суда для исполнения и назначения опекуна. То, что упомянутая женщина удерживает чужого ребенка у себя без оформления опеки, мотивируя доверенностью, не может считаться законным, потому что доверенность не наделяет правами на ребенка, но дает лишь право действовать в интересах ребенка и выполнять какие-то определенные функции. Если мать не может найти своего ребенка, а человек, у которого он находится, отказывается коммуницировать с бабушкой и матерью, то ее действия можно расценить как похищение ребенка и самоуправство, о чем надо написать заявление.

Светлана Соболева сокрушается, что не может отправить не одного заявления в Россию из-за отсутствия почтового сообщения с Украиной. Ее дочь также не может написать, потому что ее письма просто не доходят до адресатов из СИЗО.

Светлана Соболева показала корреспонденту копию заявления, написанного ее дочерью в СИЗО 6 февраля на адрес органа опеки и попечительства, где она просит выяснить местонахождение дочери. Однако Нонна Кардава заявила, что это письмо получено не было.

В сентябре 2023 года Алла Соболева рассказала, что "никогда и ничего" не вымогала у Нунаева и даже не общалась с ним лично. "Это он выходил на меня через своего, как он называет, представителя Азявина и давил на то, чтобы я прекратила писать жалобы и выставлять ролики... Я поясняла, что выставляю ролики о проблемах ЖК "Курортный", потому что не вижу другого выхода [чтобы] остановить произвол с продажами неликвидного жилья в Сочи людям, которые совершенно не осведомлены о ситуации в Сочи. И я соглашалась убрать ролики в случае, если застройщик приведет в порядок все объекты, которые ему были доверены", - сказала она.

Напомним, Алла Соболева в 2023 году сообщила, что жильцы ЖК "Курортный" годами не могут добиться от застройщика устранения дефектов при строительстве. В мае того же года она обратилась к главе Следкома Александру Бастрыкину с заявлением на чиновников мэрии, судей и силовиков, которые, по ее мнению, своими действиями и бездействием допустили эту ситуацию.

Микрорайон "Курортный" должен был состоять из 50 трехэтажных домов. В 2016 году строительство было остановлено из-за нарушений. В частности, проверяющие выяснили, что на участке находятся шесть зданий высотой от четырех до шести этажей. Администрация Сочи обратилась с исковым заявлением к ООО "ЖК "Курортный" о сносе самоволок, а на объекты был наложен арест.

В июне 2015 года в котлован ЖК "Курортный" сполз двухэтажный частный дом. Местные жители заявляли, что строительство может привести к новым оползням. В 2018 году застройщику Шамилю Нунаеву было поручено достроить ЖК "Курортный".

Вкладывая деньги в долевое строительство, люди фактически инвестируют в строительный бизнес. Они разделяют риски с застройщиком, взамен получая приемлемую цену жилья, говорится в справке "Кавказского узла" "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".

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