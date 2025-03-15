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03:36, 15 марта 2025

Россиянин задержан в Ереване по обвинению в дезертирстве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ереване задержан Николай Зонов из Кировской области, он обвиняется в самовольном оставлении части в период мобилизации. Супруга утверждает, что он не служил в воинской части и является пацифистом. Находясь в камере предварительного заключения, Зонов запросил политическое убежище.

Шеф-повар из Кировской области Николай Зонов задержан в Ереване. Он уехал из России в сентябре 2023 года.

О задержании Зотова рассказала его супруга, гражданка Армении Аверик Зонова. По ее словам, в Армении муж устроился на официальную работу, платил налоги и после того, как прожил год, подал документы на получение гражданства. В паспортном столе Зонову сообщили, что у него есть проблемы с документами, а 12 марта его задержали армянские полицейские, пишет 14 марта "ОВД-Инфо"*.

Выяснилось, что в России на Зонова возбуждено уголовное дело о самовольном оставлении воинской части в период мобилизации (часть 5 статьи 337 УК РФ). При этом его супруга утверждает, что муж не служил в воинской части, а уголовное дело против него было возбуждено уже после переезда в Армению. При этом она отметила, что он служил в армии, имеет звание ефрейтора, но повестку в период мобилизации не получал.

По слова Аверик Зоновой, муж выступает против специальной военной операции и боится возвращаться в Россию.

Сейчас Зонов находится в камере предварительного заключения в Ереване, он запросил политическое убежище в Армении. Суд по его делу должен принять решение об экстрадиции.

Ранее "Кавказский узел" писал, в октябре 2024 года силовики в Ереване задержали гражданина России Романа Шкловера, который в России подозревается в публичном оправдании терроризма. В Армении это деяние не является преступлением, а задержание по политическим мотивам грубо нарушает права человека, заявил правозащитник Артур Сакунц. В ночь на 22 октября Шкловер был освобожден.

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Автор: "Кавказский узел"

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