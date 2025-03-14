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21:27, 14 марта 2025

Следствие обнаружило тайник подозреваемых в подготовке теракта в Сунже

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики нашли тайник, в котором подростки, готовившие нападение на церковь в Сунже, хранили огнестрельное оружие и взрывные устройства.

Как писал "Кавказский узел", 28 августа 2024 года стало известно о задержании шести жителей Ингушетии, которые, по версии следствия, готовили атаки на силовиков и православный храм в Сунже. Один из подозреваемых в подготовке нападения на силовиков и православный храм в Сунже заявил, что получал указания из Сирии и что держал связь с сообщниками через Telegram. Он уточнил, что их группа планировала поджечь церковь. Второй подозреваемый заявил силовикам, что не знает о причине, из-за которой они явились к нему.

Следственные органы Ингушетии установили эпизоды незаконного приобретения и хранения организованной группой автоматического огнестрельного оружия, боеприпасов к нему и взрывных устройств, а также ряда преступлений террористического характера по делу о подготовке нападения на церковь в Ингушетии, сообщило сегодня управление Следкома России по региону.

"В ходе расследования ранее возбужденного дела выявлены эпизоды незаконной деятельности организованной группы в виде приобретения, хранения и перевозки огнестрельного оружия, боеприпасов к нему (часть 4 статьи 222 УК РФ), незаконного приобретения, перевозки взрывных устройств (часть 4 статьи 222.1 УК РФ), склонения лица к вступлению в террористическую организацию с целью совершения преступлений террористической направленности (часть 1.1 стать 205.1 УК РФ), содействия террористической деятельности (часть  4 статьи 205.1 УК РФ) и участия в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ)", - говорится в пресс-релизе.

Следствие указало, что в августе 2024 года трое несовершеннолетних жителей республики вступили в состав запрещенной на территории России международной террористической организации и планировали вооруженное нападение на церковь в Сунже.

В ходе следствия было выявлено, что неустановленное лицо, являясь членом запрещенной на территории России международной террористической организации, вовлекло подростков в состав организованной группы, целью которой являлось совершение диверсионно-террористических актов на территории Республики Ингушетия. "Указанная организованная группа характеризовалась наличием чёткого распределения ролей между участниками и тесной взаимосвязью на основе приверженности идеям радикального религиозного течения", - говорится в Telegram-канале управления Следкома по Ингушетии.

По версии следствия, несовершеннолетние "незаконно приобрели и хранили в тайнике на окраине Сунженского района республики автоматическое огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, а также взрывные устройства".

Уголовные дела соединены в одно производство, расследование дела продолжается, сообщило ведомство.

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Автор: "Кавказский узел"

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