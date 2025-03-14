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17:02, 14 марта 2025

Трое военных из Карачаево-Черкесии убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Ренат Пазов, Али Цеков и Артур Агирбов убиты в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 101 бойца из Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел",  к 23 февраля официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 98 бойцов из Карачаево-Черкесии.

капитан Ренат Пазов убит в военной операции на Украине в марте 2024 года, сообщила сегодня администрация Абазинского района. Он служил в должности командира отделения  разведки спецназа. Прошел профессиональную переподготовку в Новосибирском высшем командном училище, более двух лет выполнял боевые задачи в зоне специальной военной операции. Дважды был тяжело ранен, но вернулся в строй.  За успешное выполнение боевых заданий был награжден государственными наградами, указано в Telegram-канале районной администрации.

Ранее власти сообщали, что 4 ноября 2024 года убит рядовой Али Цеков, также в ходе военной операции убит Артур Агирбов.

Таким образом, с начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 101 бойца из Карачаево-Черкесии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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