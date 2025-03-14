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11:57, 14 марта 2025

Экоактивист Панюшкин добился реакции прокуратуры Горячего Ключа

Андрей Панюшкин. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=ufEwOp3YrZA&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fochevidcy.com%2F&source_ve_path=OTY3MTQ

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активист Андрей Панюшкин получил уведомление о проверках по его заявлениям о сбросе фекалий в реку Псекупс и о поджоге его дома в Горячем Ключе.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2022 года 46-летний Андрей Панюшкин - член "Экологической вахты по Северному Кавказу", блогер и IT-специалист - уехал в Испанию. 11 января Панюшкин сообщил, что жители Горячего Ключа прислали ему видеозапись сброса неочищенных фекальных вод в реку Псекупс, причем в том же месте, что и в 2022 году. Он потребовал от профильных ведомств провести проверки.

Андрей Панюшкин сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что получил ответ прокуратуры Горячего Ключа, подписанный заместителем прокурора. В письме говорится, что по факту разлива фекальных вод в Горячем Ключе территориальным отделом СК проводится процессуальная проверка. Окончательное решение по ее итогам не принято, а ход проверки контролируется прокуратурой города.

Они упорно настаивают, что разлив 2022 года был аварийным

"Но при этом в конце письма прокуратура пишет, что мои доводы о том, что должностные лица водоканала и администрации Горячего Ключа причастны к разливу, и на них следует возбудить уголовное дело, «носят предположительный характер», а основания для проведения процессуальной проверки отсутствуют. Они упорно настаивают, что разлив 2022 года был аварийным. Но под аварией предполагается ненормальное функционирование какой-то системы в некоем очень коротком периоде времени, а я фиксировал разливы фекалий в январе, марте 2022 года. При этом в одном из мест, на Пономаренко 5, около насосной станции, было специально проделанное отверстие в боковой стенке колодца, диаметром сантиметров в 20. Это не авария, это специально созданный перелив, чтобы фекалии вытекали в грунт и потом в реку Псекупс, и не просто так – там прокопали канавку в грунте, чтобы фекалии стекали, а не образовывали лужу около колодца", - рассказал он.

По мнению активиста, его отсутствие в городе способствует недостаточной эффективности действий прокуратуры и других контролирующих органов. "Если бы я лично фиксировал эти нарушения, им было бы сложно сказать, что не происходит ничего", - сказал он. Панюшкин считает, что жители Горячего Ключа боятся сами вызывать сотрудников полиции и контролирующих органов, чтобы не столкнуться с последующим давлением со стороны чиновников.

Принято решение о возвращении дела для проведения дополнительного расследования

В том же письме, по словам активиста, прокуратура ответила на несколько его обращений по поводу затягивания расследования пожара в его доме в декабре 2022 года. "Там говорилось, что хотя уголовное дело возбуждено при наличии повода и достаточных оснований, но установить лицо, причастное к совершению данного преступления, не представилось возможным, в связи с чем расследование дела было приостановлено 2 января. Но, вероятно, после моих обращений, 27 февраля было принято решение о возвращении дела для проведения дополнительного расследования. Кроме того, как написал заместитель прокурора, копия моего обращения была направлена руководителю следственного отдела для «проверки доводов следственным путем»", - отметил Андрей Панюшкин.

В декабре 2022 года сгорел дом Андрея Панюшкина в Горячем Ключе. Пожар произошел при подозрительных обстоятельствах, а правоохранительные органы не расследуют произошедшее, заявили единомышленники Панюшкина из "Экологической вахты по Северному Кавказу". 18 июня 2023 года следствие было приостановлено, однако 17 февраля Андрей Панюшкин сообщил, что получил вызов в полицию для дачи показаний по делу о поджоге его дома.

Он выразил надежду на то, что следователи соберут свидетельские показания. «Опросите наконец-таки соседей всех […] которые видели пожар и которые мне и позвонили. Опросите тех жителей, которых я вам перечислил как потенциальных поджигателей. […] Есть и другие соседи, о которых я писал следствию, что у них давнишние неприязненные отношения со мной, но и их никто не опрашивает», - сказал Панюшкин.

Он подчеркнул, что готов дать ответы на вопросы, которые ему пришлет следствие. «Я по этому списку вопросов, глядя в камеру, дам исчерпывающие ответы, и могу на камеру продемонстрировать паспорт. Если полицию при возбуждении уголовного дела для признания меня потерпевшим удовлетворили мои показания, данные дистанционно из Испании, которые я отправил участковому [Сергею] Тамукаю, то, я полагаю, их удовлетворят и мои дистанционные показания вместо допроса в отделе полиции», - заявил активист.

Полицейские не смогли по номеру карты найти получателя денег

Также, по его словам, в письме прокуратуры была затронута тема взлома его аккаунтов в соцсетях и рассылки фальшивых просьб о финансовой помощи на лечение ребенка в январе 2023 года. Прокуратура отменила постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и вернула материал для проведения дополнительной проверки.

"Я раскопал этих мошенников. Они достаточно известны, это моё расследование было не первое, то есть нашлись и другие пострадавшие. Номер карты, на которую предлагалось посылать деньги (и несколько человек в это поверили), был сообщен полицейским. Но полицейские не смогли по номеру карты найти получателя денег и раскрыть эту мошенническую схему. Не смогли они и выяснить в салоне МТС, кто вместо меня получил сим-карту, представившись мною или доверенным лицом", - сказал Панюшкин.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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