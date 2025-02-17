Кубанский экоактивист сообщил об отписках на жалобу по поводу загрязнения Псекупса

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Чиновники стали активнее отвечать на жалобы экоактивиста Андрея Панюшкина на сброс сточных вод в реку Псекупс, но конкретных решений проблемы так никто и не предложил.

Как писал "Кавказский узел", 11 января экоактивист Андрей Панюшкин сообщил, что жители Горячего Ключа прислали ему видеозапись сброса неочищенных фекальных вод в реку Псекупс, причем в том же месте, что и в 2022 году. Он потребовал от профильных ведомств провести проверки. 15 января Панюшкин получил письмо из Россельхознадзора, в которому ему велели явиться на прием.

Загрязнение происходит около места добычи минеральной воды. В 2022 году Панюшкин обращался в Росприроднадзор, Россельхознадзор, Роспотребнадзор и краевое Минприроды. После этого Южное региональное управление Россельхознадзора и отдел Роспотребнадзора в Горячем Ключе в ответах сообщили Панюшкину о проведенных проверках. "Сейчас же мне не ответила ни одна из организаций. Пришли ответы только от роботов, что мои обращения приняты", - рассказал активист.

Экоактивист Андрей Панюшкин, борющийся против загрязнения реки Псекупс в Горячем Ключе канализационными стоками, рассказал 16 февраля корреспонденту «Кавказского узла», что его сообщениями заинтересовался депутат Законодательного собрания Краснодарского края Антон Аверьянов, который также стал отправлять запросы, после чего ответы от контролирующих органов стали приходить чаще.

«Сначала 7 февраля пришел ответ от межрегионального управления Росприроднадзора. Там указывается, что они еще в 2022 году установили факт превышения содержания загрязняющих веществ в реке. Но поскольку они сочли, что «установить виновного в совершении указанного правонарушения не представляется возможным», то передали все данные в прокуратуру Горячего Ключа. Дальше они пишут, что 20 января организовали повторное исследование и, хотя и был найден коллектор с вытеканием сточных вод, «довод о загрязнении реки Псекупс не подтвержден», - заявил он. При этом, как отметил Панюшкин, прокуратура ни в 2022, ни в 2025 году не предпринимала никаких действий.

Следующий ответ, датированный 9 февраля, пришел из министерства природных ресурсов Краснодарского края. Там говорится, что в январе 2025 года сотрудники местного лесничества зафиксировали, что «канализационные стоки стекают в реку», а в 2022 году тогдашний руководитель МУП «Водоканал» был привлечен к административной ответственности за предыдущий разлив фекалий. При этом министерство так и не уточнило, кто же виновен в нынешних стоках, но подчеркнуло, что вопрос о выделении средств на их ликвидацию «находится на стадии рассмотрения».

Я не могу понять, почему вот так они все единым фронтом сопротивляются и не хотят находить очевидных виновников

«Я не могу понять, почему вот так они все единым фронтом сопротивляются и не хотят находить очевидных виновников. Ведь видно же, что это колодец водоканала, вот из него и текут фекалии», - отметил активист.

Третий ответ прислало министерство топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края. Там говорится об аварийном выбросе канализационных стоков и о том, что запланирована реконструкция водоочистной системы, но без конкретных сроков исправления именно этих поврежденных участков.

"Горячеключевская администрация пишет подобные бумаги с 2022 года и ничего не меняется. У меня иногда складывается впечатление, что они один и тот же шаблон используют и только дату меняют, а содержимое никак не меняют", - заметил по этому поводу Панюшкин, подчеркнувший, что по его данным, вода из скважины рядом с местом вытекания сточных вод подается в систему водоснабжения Горячего Ключа.

По его мнению, сток неочищенных сточных вод из канализационного коллектора связано с недостаточной мощностью имеющихся у городского «Водоканала» насосов. «Насосы не справляются, так что даже и в сухую погоду вода из канализационного колодца на Ярославского, 139 разливается так сильно, что затапливают даже проезжую часть, труба, которая проложена под дорогой, диаметром примерно 50 см, она не справляется с пропуском всей поступающей из канализации водой. Она вынуждена течь уже через дорогу прямо по проезжей части», - заявил активист.

По оценке Панюшкина, подобная ситуация длится годами, причем канализационных вод сливается так много, что возникают целые озера, которые не высыхают даже под летним солнцем.

Комментируя эту ситуацию, специалист в сфере экопреступности, говоривший на условиях анонимности, отметил, что искать хозяев слива должен Росприроднадзор. «Если не найдёт - должен предъявить иск к муниципалитету о загрязнения федерального водного объекта (Псекупс именно такой водоем)», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По краю такого полным-полно, во всех муниципалитетах. Особенно отличается Краснодар и города на побережье

По оценке эксперта, ситуация в Горячем Ключе не уникальна. «По краю такого полным-полно, во всех муниципалитетах. Особенно отличается Краснодар и города на побережье», - заявил он.

При этом, по оценке специалиста, никаких реальных шагов по решению проблемы нет. Самая частая практика - постоянно обещать, как это делают власти Краснодара. "Признают проблему, обещают прекратить сливы в Кубань и ничего не делают, если не считать показушных разовых акций, когда пару частных домов отрежут от ливневки, если туда от них приложены трубы. А глобально проблема не решается", - резюмировал он.

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