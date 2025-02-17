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15:06, 17 февраля 2025

Активист Панюшкин в Испании получил вызов в полицию Горячего Ключа

Андрей Панюшкин, фото предоставлено Андреем Панюшкиным

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уехавший в Испанию экоактивист Андрей Панюшкин вызван в полицию Горячего Ключа на допрос по делу о поджоге его дома.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2022 года сгорел дом экоактивиста Андрея Панюшкина в Горячем Ключе. Пожар произошел при подозрительных обстоятельствах, а правоохранительные органы не расследуют произошедшее, заявили единомышленники Панюшкина из "Экологической вахты по Северному Кавказу". 

В сентябре 2022 года 46-летний Андрей Панюшкин - член "Экологической вахты по Северному Кавказу", блогер и IT-специалист - уехал в Испанию. Он связал поджог дома со своей критикой в адрес чиновников "за их безграмотное и коррупционное отношение к экологии", заявлениями и жалобами с требованиями "навести экологический порядок на свалках и реках в Горячем Ключе". Активист рассказал "Кавказскому узлу", что получал угрозы физической расправы и уголовного преследования.

Андрей Панюшкин, по-прежнему живущий в Испании, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что несколько дней назад получил вызов в полицию Горячего Ключа для дачи показаний по делу о поджоге его дома. Он отметил, что еще 1 мая 2023 года представитель полиции города уведомил его по электронной почте, что следователи будут изучать видеозапись камеры наблюдения, сделанную в день поджога.

"Но несмотря на это, 18 июня того же года следствие было приостановлено из-за того, что якобы не могут найти подозреваемых. Я узнал об этом осенью 2024 года, написал заявление через «Госуслуги» о том, что уголовное дело не расследуется, и прокуратура Горячего Ключа отменила постановление о приостановке уголовного дела и потребовала от полиции провести повторное расследование. И вот несколько дней назад мне пришло письмо, написанное 24 января", - рассказал Андрей Панюшкин.

В письме, которое активист показал корреспонденту "Кавказского узла", сотрудник полиции сообщил Панюшкину, что, поскольку тот «допрошен по существу не был», то ему предлагается явиться в ОМВД «для принятия заявления и допроса по существу дела».

Есть другие потерпевшие - члены моей семьи, которые могут дать показания

Но, как подчеркнул Андрей Панюшкин, в декабре 2022 года, сразу после поджога дома, он уже присылал письменные показания участковому Сергею Тамукаю. «Я был признан одним из потерпевших. Есть другие потерпевшие - члены моей семьи, которые могут дать показания помимо меня. Кроме того, в своих письменных заявлениях через сайт МВД еще в декабре 2022 года я указывал на перечень подозреваемых мною, кто мог быть заинтересован в поджоге моего дома. Я готов ещё раз ответить на все вопросы в письменном виде. Я готов все свои ответы верифицировать у испанского нотариуса и отправить курьерской службой, чтобы полицейские были уверены, что это мои показания, а не кого-то ещё», - рассказал он.

Изначально, по словам Панюшкина, полиция рассматривала версию о коротком замыкании электропроводки. «Но тут поступили отчёт пожарного инспектора о том, что это поджог, и письмо от вневедомственной охраны о том, что в доме не было электричества на момент возгорания, то есть нечему было замыкать. И только после этого началось следствие», - рассказал он.

Согласно статье 278 УПК РФ (допрос свидетеля и потерпевшего в суде) и статье 187 УПК РФ (порядок допроса), свидетель или потерпевший должны давать показания лично, указал не участвующий в деле адвокат Тимур Филиппов.

Заверение показаний у нотариуса в другой стране не делает их допустимыми в рамках УПК

"Это связано с необходимостью обеспечения принципов устности, непосредственности и состязательности уголовного процесса. В некоторых случаях допускается использование ранее данных показаний, но только если свидетель или потерпевший умер, тяжело болен или не может явиться по уважительным причинам (но это решает суд), отказался от дачи показаний в суде (если ранее они были даны под протокол). Заверение показаний у нотариуса в другой стране не делает их допустимыми в рамках УПК РФ, поскольку нотариус не является субъектом, уполномоченным на процессуальные действия в уголовном процессе", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Если необходимо допросить человека, находящегося за границей, суд, прокурор или следователь вносят запрос о производстве следственных действий "компетентным органом или должностным лицом иностранного государства в соответствии с международным договором Российской Федерации, международным соглашением или на основе принципа взаимности", добавил адвокат.

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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