Военнослужащий осужден в Нальчике за уклонение от службы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Нальчике приговорил к сроку в колонии Ибрагима Эгиева, признав его виновным в самовольном оставлении воинской части в Чечне.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части.

Военнослужащий по фамилии Эгиев признан виновным по ч. 5 ст. 337 УК РФ ("Самовольное оставление части или места службы на срок более месяца в период мобилизации"; предусматривает до 10 лет лишения свободы), сообщила пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда.

По данным суда, Эгиев "без уважительных причин 11 декабря 2023 г. в период мобилизации" не явился на службу в воинскую часть в Шатойском районе Чечни.

"9 августа 2024 г. Эгиев добровольно явился в военный комиссариат Республики Ингушетия, а с 11 декабря 2023 г. до 9 августа 2024 г. проводил время по своему усмотрению и уклонялся от прохождения военной службы. В судебном заседании Эгиев виновным себя в совершении вмененного ему преступления признал полностью", - говорится в публикации на странице суда во "Вконтакте".

Подсудимый приговорен к пяти годам и 15 дням колонии общего режима. "Осужденный взят под стражу в зале суда и помещен в следственный изолятор", - сообщил суд.

Согласно карточке дела на сайте суда, имя подсудимого – Ибрагим Эгиев. Дело поступило в суд 4 марта, и на первом же заседании 12 марта был вынесен приговор.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе, приговорив к пяти годам колонии мобилизованного Владимира Литенкова за то, что тот самовольно оставил часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения Литенковым преступления не была окончена".

Мы недавно обновили приложение на Android и iOS, обновите и вы! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram, либо использовать браузер CENO для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.